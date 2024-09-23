На берегу моря в Сочи может появиться археологический музей под открытым небом
Сочинскому географическому обществу разрешили проводить раскопки в районе Мацесты
23 сентября пресс-служба Сочинского географического общества сообщила, что в районе Мацесты специалисты будут проводить археологические раскопки.
В 2014 году историк и краевед Андрей Кизилов обнаружил на побережье останки гончарной печи, фрагменты больших сосудов, кувшинов и посуды из керамики. Эксперты института археологии определили примерный возраст находок — более 1000 лет. Специалисты предполагают, что в древности на этом месте находилась пристань, торговый двор и гончарное производство.
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Спустя десять лет Сочинскому географическому обществу разрешили проводить там раскопки.
«Сохранившийся мощный культурный слой позволяет рассчитывать на серьезные научные открытия, появление на курорте нового объекта культурного наследия и создание музея под открытым небом», — заявили в организации.
Как писали Юга.ру, ученые нашли на берегу Кубани останки древнего кита. Открытие позволит лучше понять, что происходило на территории Кавказа миллионы лет назад.