На берегу моря в Сочи может появиться археологический музей под открытым небом

23 сентября пресс-служба Сочинского географического общества сообщила, что в районе Мацесты специалисты будут проводить археологические раскопки.

В 2014 году историк и краевед Андрей Кизилов обнаружил на побережье останки гончарной печи, фрагменты больших сосудов, кувшинов и посуды из керамики. Эксперты института археологии определили примерный возраст находок — более 1000 лет. Специалисты предполагают, что в древности на этом месте находилась пристань, торговый двор и гончарное производство.