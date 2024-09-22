В Краснодаре одиннадцатилетний Артем Беляк нуждается в слуховых аппаратах. Рассказываем, как помочь мальчику

В год у Артема выявили тугоухость 2-й степени, а к четырем годам слух у него еще больше снизился. Позже врачи диагностировали двустороннюю тугоухость 3-4-й степени, и заявили, что мальчику необходимы слуховые аппараты. Специалисты обнадежили, что с ними он будет нормально слышать и начнет говорить.



«Мы купили аппараты, научили сына их носить и очень скоро достигли результата: Тема заговорил. В пять лет он пошел в детский сад для глухих и слабослышащих детей. А спустя год заболел сальмонеллезом, который дал осложнение — полиартрит», — поделилась мама мальчика Александра Беляк.



После болезни слух у Артема стал опять ухудшаться. Сейчас у мальчика двусторонняя сенсоневральная глухота. Он учится в специализированной школе-интернате для детей с проблемами слуха.

Благодаря слуховым аппаратам Артем слышит и говорит, хорошо учится, легко находит контакт с ровесниками, много времени проводит в компании друзей. Три года назад приобрести аппараты семье помогли читатели «Русфонда». Но они уже вышли из строя. Врачи подобрали Артему новые современные аппараты.



«У Артема тяжелая потеря слуха — двусторонняя сенсоневральная глухота. Ему необходимы сверхмощные многоканальные цифровые программируемые слуховые аппараты заушного типа с индивидуальными ушными вкладышами. Они компенсирует мальчику недостаток слуха, позволят нормально общаться со сверстниками и взрослыми, успешно учиться», — рассказала сурдолог детской городской поликлиники №1 в Краснодаре Татьяна Пермякова.



Мама Артема воспитывает сына одна. Ей сложно самостоятельно собрать нужную сумму на слуховые аппараты, а за госсчет их не выдают. Всего требуется 310 442 рубля .



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