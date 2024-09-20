ГК ТОЧНО построила первые два литера ЖК «Римские каникулы» в Армавире
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) выдал ключи от квартир 1 и 2 литеров ЖК «Римские каникулы» в Армавире
20 сентября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что в честь выдачи ключей в ЖК «Римские каникулы» организовали большой праздник для новоселов. Строительство жилого комплекса класса комфорт-плюс в Северном микрорайоне Армавира началось в 2021 году. Это первый проект застройщика в Армавире.
ЖК «Римские каникулы» состоит из четырех 14-этажных домов. Он включает в себя 690 квартир площадью от 35 до 122 квадратных метров с различными вариантами планировок. С балконов и лоджий открывается вид на город, реку или парк.
Особенность проекта — вентилируемые фасады домов из искусственного камня, изготовленного по швейцарской технологии «Марморок». «Римские Каникулы» — единственный комплекс в Краснодарском крае, который построили с использованием данного материала.
На территории ЖК предусмотрены:
- закрытый двор без машин с многофункциональными игровыми и спортивными площадками;
- воркаут-зоны с уличными тренажерами;
- места тихого отдыха;
- фонтан;
- мангальная зона;
- открытый паркинг на 583 места по периметру комплекса и подъездная дорога;
- кафе, магазины и другие коммерческие помещения.
Рядом также находятся водохранилище, муниципальный и частный детские сады, школа и гипермаркет.
Значимым элементом комплекса станет «Северный парк» площадью 12 гектаров. Скоро планируют начать его строительство. Этот проект спроектировала ГК ТОЧНО и передала администрации Армавира.
В парке появятся зоны для массовых мероприятий и отдыха с теневыми качелями, детские площадки, территория с аттракционами и стрит-фудом.
На момент выдачи ключей более 95% квартир в комплексе были проданы.
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