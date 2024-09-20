ГК ТОЧНО построила первые два литера ЖК «Римские каникулы» в Армавире

20 сентября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что в честь выдачи ключей в ЖК «Римские каникулы» организовали большой праздник для новоселов. Строительство жилого комплекса класса комфорт-плюс в Северном микрорайоне Армавира началось в 2021 году. Это первый проект застройщика в Армавире.



ЖК «Римские каникулы» состоит из четырех 14-этажных домов. Он включает в себя 690 квартир площадью от 35 до 122 квадратных метров с различными вариантами планировок. С балконов и лоджий открывается вид на город, реку или парк.

Особенность проекта — вентилируемые фасады домов из искусственного камня, изготовленного по швейцарской технологии «Марморок». «Римские Каникулы» — единственный комплекс в Краснодарском крае, который построили с использованием данного материала.