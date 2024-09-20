Ветрено, но тепло. Какая погода ожидается в Краснодаре и на побережье на выходных
Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на 21 и 22 сентября
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 21-22 сентября на Кубани будет облачно, осадков не ожидается, однако может дуть ветер.
Днем воздух прогреется до 25-27 °С, ночью температура может опуститься до 12 °С.
Азовское море остыло до 16 °С:
На Черноморском побережье температура воздуха будет 23-28 °С. Ветер сильнее всего поднимется в Новороссийске. Ночью и утром 21 сентября порывы могут достигать 19-24 м/с, днем — 15-20 м/с. Ранее городские власти ввели режим повышенной готовности из-за урагана до 23 сентября.
МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в Сочи и Сириусе 21 сентября ожидаются смерчи над морем. Они могут формироваться на участке Магри — Веселое.
В Краснодаре в субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, будет ясно, солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью — 13-14 °С, днем столбик термометра не поднимется выше 27 °С.
Как писали Юга.ру, в Анапе купальный сезон официально продлится до 30 сентября.