Ветрено, но тепло. Какая погода ожидается в Краснодаре и на побережье на выходных

Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на 21 и 22 сентября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 21-22 сентября на Кубани будет облачно, осадков не ожидается, однако может дуть ветер.

Днем воздух прогреется до 25-27 °С, ночью температура может опуститься до 12 °С.