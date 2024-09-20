ВТБ ID помог российским клиентам банка упростить подтверждение профиля на Авито

19 сентября пресс-служба Авито сообщила, что после подтверждения пользователи получат бейдж «Документы проверены». По данным исследований, 20% продавцов отметили рост числа заявок после получения данного бейджа. «Для пользователей Авито способ верификации с помощью ВТБ ID — альтернатива подтверждению профиля по паспорту или другим документам. С помощью ВТБ ID пользователи смогут легко подтвердить свой профиль, что повысит к ним доверие других партнеров на Авито и увеличит число успешных сделок. Со своей стороны ВТБ не передает третьим лицам финансовую информацию, логин и пароль от онлайн-банка», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Помимо верификации через банковские ID, пользователи Авито также могут пройти проверку по паспорту, водительскому удостоверению, реквизитам или через «Госуслуги». Каждый день верификацию на платформе проходят более 26 тыс. пользователей. Это на 25% больше, чем в 2023 году.

«Недавно мы провели исследование и выяснили, что при выборе способа верификации 63% продавцов на Авито прежде всего руководствуются удобством и скоростью. Верификация через банковские ID занимает всего несколько минут. Ее предпочитают 40% пользователей. Подключение ВТБ ID поможет упростить прохождение верификации многим продавцам на Авито», — отметил руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито Владимир Антонов.

Подключить верификацию по ВТБ ID на Авито можно в разделе «Управление профилем» — «Подтверждение данных».