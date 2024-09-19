В России запустили сервис онлайн-кредитования для покупателей водной и мототехники

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты разработали функционал для оформления и получения кредита на покупку водных транспортных средств и мототехники

18 сентября пресс-служба Авито Авто сообщила о запуске сервиса онлайн-кредитования для покупки водных транспортных средств и мототехники. Сумма займа — от 100 тыс. до 8 млн рублей.

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Параметры сервиса:

  • Кредит оформляется через мобильное приложение Авито. Сервис доступен из карточки объявления: интерфейс встроен в платформу, поэтому для пользователя переход к заявке будет бесшовным.
  • Пользователю не нужно заполнять отдельную заявку для каждого банка — достаточно ввести данные один раз.
  • Все данные пользователя защищены. Их подтверждение происходит через портал Госуслуг — подобную схему одобрил ЦБ РФ.
  • Кредитная заявка рассматривается несколькими банками: ОТП-Банк, Локо-Банк и МТС Банк.
  • Услуга распространяется на предложения от частных продавцов и компаний и доступна как для новых транспортных средств, так и для техники с пробегом.
  • Сервис является бесплатным для пользователей Авито Авто.

«Новая инициатива является частью стратегии платформы Авито Авто по расширению спектра предоставляемых цифровых сервисов и призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян. Для продавцов запуск нового сервиса означает рост продаж без дополнительных затрат и действий. На данный момент на платформе представлено более 300 тыс. предложений по продаже мототехники и более 150 тыс. — водного транспорта. Мы рассчитываем, что спрос на них вырастет», — рассказал руководитель категорий «Водный транспорт» и «Мототехника» в Авито Авто Илья Зарембо.

Как писали Юга.ру, на Авито появился бесплатный сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров.

Авито Автомобили Деньги Кредитование Торговля Финансы

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