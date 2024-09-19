В России запустили сервис онлайн-кредитования для покупателей водной и мототехники

Параметры сервиса:

Кредит оформляется через мобильное приложение Авито. Сервис доступен из карточки объявления: интерфейс встроен в платформу, поэтому для пользователя переход к заявке будет бесшовным.

Пользователю не нужно заполнять отдельную заявку для каждого банка — достаточно ввести данные один раз.

Все данные пользователя защищены. Их подтверждение происходит через портал Госуслуг — подобную схему одобрил ЦБ РФ.

Кредитная заявка рассматривается несколькими банками: ОТП-Банк, Локо-Банк и МТС Банк.

Услуга распространяется на предложения от частных продавцов и компаний и доступна как для новых транспортных средств, так и для техники с пробегом.

Сервис является бесплатным для пользователей Авито Авто.

«Новая инициатива является частью стратегии платформы Авито Авто по расширению спектра предоставляемых цифровых сервисов и призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян. Для продавцов запуск нового сервиса означает рост продаж без дополнительных затрат и действий. На данный момент на платформе представлено более 300 тыс. предложений по продаже мототехники и более 150 тыс. — водного транспорта. Мы рассчитываем, что спрос на них вырастет», — рассказал руководитель категорий «Водный транспорт» и «Мототехника» в Авито Авто Илья Зарембо.