В России запустили сервис онлайн-кредитования для покупателей водной и мототехники
Эксперты разработали функционал для оформления и получения кредита на покупку водных транспортных средств и мототехники
18 сентября пресс-служба Авито Авто сообщила о запуске сервиса онлайн-кредитования для покупки водных транспортных средств и мототехники. Сумма займа — от 100 тыс. до 8 млн рублей.
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Параметры сервиса:
- Кредит оформляется через мобильное приложение Авито. Сервис доступен из карточки объявления: интерфейс встроен в платформу, поэтому для пользователя переход к заявке будет бесшовным.
- Пользователю не нужно заполнять отдельную заявку для каждого банка — достаточно ввести данные один раз.
- Все данные пользователя защищены. Их подтверждение происходит через портал Госуслуг — подобную схему одобрил ЦБ РФ.
- Кредитная заявка рассматривается несколькими банками: ОТП-Банк, Локо-Банк и МТС Банк.
- Услуга распространяется на предложения от частных продавцов и компаний и доступна как для новых транспортных средств, так и для техники с пробегом.
- Сервис является бесплатным для пользователей Авито Авто.
«Новая инициатива является частью стратегии платформы Авито Авто по расширению спектра предоставляемых цифровых сервисов и призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян. Для продавцов запуск нового сервиса означает рост продаж без дополнительных затрат и действий. На данный момент на платформе представлено более 300 тыс. предложений по продаже мототехники и более 150 тыс. — водного транспорта. Мы рассчитываем, что спрос на них вырастет», — рассказал руководитель категорий «Водный транспорт» и «Мототехника» в Авито Авто Илья Зарембо.
Как писали Юга.ру, на Авито появился бесплатный сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров.