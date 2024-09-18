В Новороссийске в Суджукской лагуне обнаружили медузу-вредителя. Показываем фото

15 сентября фотограф из Новороссийска Sega Black-Sea опубликовал в соцсетях кадры с необычными медузами. Он заметил их в озере Геши Козодоева на Суджукской косе. Фотограф написал, что эти медузы имеют вытянутую форму и переливаются на солнце яркими цветами. Их длина составляет около 7-10 сантиметров. Жителя Новороссийска удивило, что медузы плавают в пресноводном лимане, а для Черного моря такие обитатели нетипичны.

17 сентября член общественного экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко сообщил «Нашей газете Новороссийск», что это не медузы, а типичный гребневик — мнемиопсис. Он питается планктоном, поэтому может нанести вред экосреде:



«Впервые мнемиопсисы были замечены в Черном море в 1987 году. Ученые предполагают, что они приехали к нам с балластными водами судов. После этого мнемиопсисы сильно размножились и съели практически весь планктон. А в нем находятся личинки различных донных беспозвоночных, мальки рыб и многое другое. Попал мнемиопсис в лагуну, скорее всего, в виде икры или личинок во время штормов из моря. Гребневики достаточно живучие».