В Новороссийске в Суджукской лагуне обнаружили медузу-вредителя. Показываем фото

Краснодарский край

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  • © Скриншот страницы фотографа Sega Black-Sea во ВКонтакте https://vk.com/segablacksea?from=search
    © Скриншот страницы фотографа Sega Black-Sea во ВКонтакте https://vk.com/segablacksea?from=search

Медуза, замеченная в Новороссийске, оказалась мнемиопсисом. Он питается планктоном, поэтому может нанести вред экосреде

15 сентября фотограф из Новороссийска Sega Black-Sea опубликовал в соцсетях кадры с необычными медузами. Он заметил их в озере Геши Козодоева на Суджукской косе. 

Фотограф написал, что эти медузы имеют вытянутую форму и переливаются на солнце яркими цветами. Их длина составляет около 7-10 сантиметров. Жителя Новороссийска удивило, что медузы плавают в пресноводном лимане, а для Черного моря такие обитатели нетипичны.

В Новороссийске Суджукская лагуна покрылась грязной пленкой:

17 сентября член общественного экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко сообщил «Нашей газете Новороссийск», что это не медузы, а типичный гребневик — мнемиопсис. Он питается планктоном, поэтому может нанести вред экосреде:

«Впервые мнемиопсисы были замечены в Черном море в 1987 году. Ученые предполагают, что они приехали к нам с балластными водами судов. После этого мнемиопсисы сильно размножились и съели практически весь планктон. А в нем находятся личинки различных донных беспозвоночных, мальки рыб и многое другое. Попал мнемиопсис в лагуну, скорее всего, в виде икры или личинок во время штормов из моря. Гребневики достаточно живучие».

Напомним, что ученые нашли в Черном море токсичные водоросли. Узнать, что это такое, можно здесь.

Как писали Юга.ру, летом 2024 года в Новороссийске обнаружили необычную синюю медузу.

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