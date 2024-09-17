Мутное море и большие волны. Пляжи Сочи закрыты из-за шторма второй день

В Сочи ожидаются ливни с грозами, сильный ветер и смерчи. Администрация запретила купаться в море

Непогода на курорте разыгралась 16 сентября, высота волн достигла 1,5 метра в высоту. Мэрия Сочи запретила купание, на пляжах появились красные флаги, сообщила «КП-Кубань».

17 сентября ТАСС со ссылкой на администрацию Сочи сообщило , что городские пляжи закрыли для купания из-за шторма.

Ночью в Сочи прошли сильные ливни с грозой. Городская администрация сообщила, что выпало до 30 мм осадков, из-за сильных порывов ветра в Лазаревском районе рухнули деревья, однако подтоплений спасатели не зафиксировали.

На веб-камерах видно, что море в Сочи продолжает штормить, а вода у берега стала мутной. Люди гуляют на набережной, но никто не купается.