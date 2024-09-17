Мутное море и большие волны. Пляжи Сочи закрыты из-за шторма второй день
В Сочи ожидаются ливни с грозами, сильный ветер и смерчи. Администрация запретила купаться в море
17 сентября ТАСС со ссылкой на администрацию Сочи сообщило, что городские пляжи закрыли для купания из-за шторма.
Непогода на курорте разыгралась 16 сентября, высота волн достигла 1,5 метра в высоту. Мэрия Сочи запретила купание, на пляжах появились красные флаги, сообщила «КП-Кубань».
Сдуло ветром:
Ночью в Сочи прошли сильные ливни с грозой. Городская администрация сообщила, что выпало до 30 мм осадков, из-за сильных порывов ветра в Лазаревском районе рухнули деревья, однако подтоплений спасатели не зафиксировали.
На веб-камерах видно, что море в Сочи продолжает штормить, а вода у берега стала мутной. Люди гуляют на набережной, но никто не купается.
Ранее МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что штормовое предупреждение в Сочи и Сириусе будет действовать до конца суток 17 сентября.
Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы, ветер до 15-18 м/с. Днем на участке Магри — Веселое над морем могут формироваться смерчи.
Как писали Юга.ру, в начале рабочей недели в Краснодарском крае будет ветрено и дождливо.
В парках Краснодара аттракционы приостановили работу из-за сильного ветра.