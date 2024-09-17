В Горячем Ключе расширят набережную возле Старого замка и обновят парк

Краснодарский край

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  • © Фото Victoria Balobanova, freepik.com
    © Фото Victoria Balobanova, freepik.com

Глава Горячего Ключа рассказал о реализации двух проектов по развитию рекреационных зон города

14 сентября мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил в своем телеграм-канале, что в городе планируют создать новые рекреационные зоны.

Сейчас в разработке находятся два крупных проекта:

  • реновация Парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы с последующим расширением территории;
  • строительство набережной реки Псекупс в районе Старого замка.

Японский сад, Шуховская башня, Морвокзал:

Также в Горячем Ключе хотят связать существующие зоны отдыха с будущими. Глава города поручил разработать третий этап благоустройства терренкуров. Согласно плану, прогулочные маршруты Дантова ущелья соединят с Тропой здоровья, где сейчас идет реконструкция.

Рекреационная зона — территория, предназначенная для организации зон отдыха населения. Она включает в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, особо охраняемые природные территории.

Напомним, что власти Краснодара продлили обследование «замка» на Затоне на неопределенный срок.

Как писали Юга.ру, парк «Краснодар» вошел в топ-10 парков с осенней атмосферой.

Благоустройство Горячий Ключ Инвестиции Инфраструктура Курорты и туризм Парки Строительство

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В Горячем Ключе расширят набережную возле Старого замка и обновят парк
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