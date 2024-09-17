Жители Краснодара 17 сентября снова останутся без света. Публикуем список адресов

В Краснодаре 17 сентября планово отключат электроэнергию. Рассказываем, на каких улицах не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 17 сентября ограничат подачу электричества. С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: переулок Звездный, 35;

переулок Широкий, 25;

проспект Чекистов, 11, 13, 15/1, 15/2;

улица Базовская, 80;

улица Березовая, 9;

улица Волжская, 67, 71, 78;

улица Горького, 138, 165, 173;

улица Дзержинского, 153, 155, 155/1, 161;

улица Дивная, 45;

улица Длинная, 181;

улица Дунайская, 54, 54/1, 62;

улица Карасунская набережная, 32, 215;

улица Короленко, 2, 2/1;

улица Леваневского, 75, 79, 81, 82, 85, 87, 91, 93, 99;

улица Московская, 112;

улица Новосельская, 84;

улица Пашковская,105, 106, 113, 122, 131, 137, 137/1, 137/2, 139, 148, 151, 154, 165, 167;

улица Платановый бульвар, 2, 6, 6/а, 8;

улица Радио, 4, 6, 8, 10, 12;

улица Средняя, 81/3, 82/а;

улица Таганрогская, 22/1;

улица Цветная, 41;

улица Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;

улица Янковского, 106

2-ой Дунайский проезд, 9.

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Также 17 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Это связано с повреждением на линии 6-10 кВ. Отключены ПС «ТГ-102», ПС «Лорис-112» и 28 трансформаторных подстанций.



Без электричества остались улицы: Агаджановой;

Атаманская;

Атарбекова;

Быстрая;

Багратионовская;

Весенняя;

Калинина;

Ковалева;

Кубанская;

Новая;

Новокубанская;

Совхозная;

Третьяковская;

Тургенева;

Яна Полуяна.