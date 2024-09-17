Жители Краснодара 17 сентября снова останутся без света. Публикуем список адресов
В Краснодаре 17 сентября планово отключат электроэнергию. Рассказываем, на каких улицах не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 17 сентября ограничат подачу электричества.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- переулок Звездный, 35;
- переулок Широкий, 25;
- проспект Чекистов, 11, 13, 15/1, 15/2;
- улица Базовская, 80;
- улица Березовая, 9;
- улица Волжская, 67, 71, 78;
- улица Горького, 138, 165, 173;
- улица Дзержинского, 153, 155, 155/1, 161;
- улица Дивная, 45;
- улица Длинная, 181;
- улица Дунайская, 54, 54/1, 62;
- улица Карасунская набережная, 32, 215;
- улица Короленко, 2, 2/1;
- улица Леваневского, 75, 79, 81, 82, 85, 87, 91, 93, 99;
- улица Московская, 112;
- улица Новосельская, 84;
- улица Пашковская,105, 106, 113, 122, 131, 137, 137/1, 137/2, 139, 148, 151, 154, 165, 167;
- улица Платановый бульвар, 2, 6, 6/а, 8;
- улица Радио, 4, 6, 8, 10, 12;
- улица Средняя, 81/3, 82/а;
- улица Таганрогская, 22/1;
- улица Цветная, 41;
- улица Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;
- улица Янковского, 106
- 2-ой Дунайский проезд, 9.
Также 17 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Это связано с повреждением на линии 6-10 кВ. Отключены ПС «ТГ-102», ПС «Лорис-112» и 28 трансформаторных подстанций.
Без электричества остались улицы:
- Агаджановой;
- Атаманская;
- Атарбекова;
- Быстрая;
- Багратионовская;
- Весенняя;
- Калинина;
- Ковалева;
- Кубанская;
- Новая;
- Новокубанская;
- Совхозная;
- Третьяковская;
- Тургенева;
- Яна Полуяна.
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