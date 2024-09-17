Жители Краснодара 17 сентября снова останутся без света. Публикуем список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 17 сентября планово отключат электроэнергию. Рассказываем, на каких улицах не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 17 сентября ограничат подачу электричества.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • переулок Звездный, 35;
  • переулок Широкий, 25;
  • проспект Чекистов, 11, 13, 15/1, 15/2;
  • улица Базовская, 80;
  • улица Березовая, 9;
  • улица Волжская, 67, 71, 78;
  • улица Горького, 138, 165, 173;
  • улица Дзержинского, 153, 155, 155/1, 161;
  • улица Дивная, 45;
  • улица Длинная, 181;
  • улица Дунайская, 54, 54/1, 62;
  • улица Карасунская набережная, 32, 215;
  • улица Короленко, 2, 2/1;
  • улица Леваневского, 75, 79, 81, 82, 85, 87, 91, 93, 99;
  • улица Московская, 112;
  • улица Новосельская, 84;
  • улица Пашковская,105, 106, 113, 122, 131, 137, 137/1, 137/2, 139, 148, 151, 154, 165, 167;
  • улица Платановый бульвар, 2, 6, 6/а, 8;
  • улица Радио, 4, 6, 8, 10, 12;
  • улица Средняя, 81/3, 82/а;
  • улица Таганрогская, 22/1;
  • улица Цветная, 41;
  • улица Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;
  • улица Янковского, 106
  • 2-ой Дунайский проезд, 9.

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Также 17 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Это связано с повреждением на линии 6-10 кВ. Отключены ПС «ТГ-102», ПС «Лорис-112» и 28 трансформаторных подстанций. 

Без электричества остались улицы:

  • Агаджановой;
  • Атаманская;
  • Атарбекова;
  • Быстрая;
  • Багратионовская;
  • Весенняя;
  • Калинина;
  • Ковалева;
  • Кубанская;
  • Новая;
  • Новокубанская;
  • Совхозная;
  • Третьяковская;
  • Тургенева;
  • Яна Полуяна.

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