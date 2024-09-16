В Краснодаре полуторагодовалому Ярославу Прохорову необходимо дорогостоящее лечение. Как помочь?
Краснодарский «Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП на курсовое лечение
У мамы Ярослава роды были тяжелыми и затяжными. После рождения он не задышал. Мальчика реанимировали и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи выявили у него поражение мозга из-за кислородного голодания.
Первые полгода Ярослава обследовали специалисты, уточняли диагноз. Он не развивался, появились судорожные приступы. Терапия, подобранная петербургскими врачами, помогла сократить их количество.
«Медицинский запрет на реабилитацию сняли, и мы начали активно заниматься с малышом. Курсы массажа и нейроразвивающего лечения дали результаты. Сын переворачивается, активно двигает руками и ногами, радует нас проявлением эмоций», — поделилась мама мальчика Ангелина Прохорова.
Благодаря «Русфонду» у Ярослава есть специальный корсет, в котором он учится сидеть, и ортезы, оберегающие суставы ног и рук. Но мальчику необходимо продолжить лечение.
«У Ярослава ДЦП, спастический тетрапарез, структурная эпилепсия, а также сопутствующие нарушения опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, метаболические расстройства. Мальчику необходимо пройти курс комплексной медицинской абилитации для снижения спастичности мышц, активизации речевого и психомоторного развития — формирования навыков переворачивания, контроля положения головы, опоры на руки в положении лежа на животе», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.
Все доходы семьи уходят на занятия сына со специалистами и самые необходимые нужды. Им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. На его оплату требуется 165 398 рублей.
Как помочь Ярославу?
- отправить пожертвование на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Ярослава Прохорова);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ярослава Прохорова. Без НДС.
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