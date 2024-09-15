В Геленджике на 24 улицах не будет воды. Где именно?

В связи с этим во вторник с 09:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение у жителей следующих улиц: Чкалова, Котовского, Черноморская, Черноморская набережная, Южная, Российская, Крымская, Заставная, Краснодонская, Красногвардейская, Матросова, Ломоносова, Революционная, Ульяновская, Гринченко, Грибоедова, Полевая, Приморская, Леселидзе, Курзальная, а также переулков Полевой, Березовый, Прибрежный и Западный.

Жителям советуют запастись водой на целый день. Телефон диспетчера +7 (861) 412-10-33.