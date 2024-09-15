В Геленджике на 24 улицах не будет воды. Где именно?

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Геленджике 17 сентября пройдут работы по монтажу оборудования

Telegram-канал «Концессии водоснабжения-Геленджик» сообщил, что 17 сентября в городе пройдут работы по монтажу оборудования.

В списке 24 улицы, которые попадут в область ограничения водоснабжения.

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В связи с этим во вторник с 09:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение у жителей следующих улиц: Чкалова, Котовского, Черноморская, Черноморская набережная, Южная, Российская, Крымская, Заставная, Краснодонская, Красногвардейская, Матросова, Ломоносова, Революционная, Ульяновская, Гринченко, Грибоедова, Полевая, Приморская, Леселидзе, Курзальная, а также переулков Полевой, Березовый, Прибрежный и Западный.

Жителям советуют запастись водой на целый день. Телефон диспетчера +7 (861) 412-10-33.

Как писали Юга.ру, жители Новороссийска просят убрать с пляжа Алексино надувной аквапарк.

Водоснабжение Геленджик Курорты и туризм

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В Геленджике на 24 улицах не будет воды. Где именно?
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