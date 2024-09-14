Средняя предполагаемая зарплата в России достигла 61 500 рублей в месяц — статистика

В первом полугодии 2024-го средняя зарплата в объявлениях на Авито Работе выросла на 11% год к году

Сегодняшний рынок труда характеризуется рекордно низким уровнем безработицы — по данным Росстата, в июне 2024 года он составил 2,4%. Как сообщила пресс-служба Авито Работы, в I полугодии 2024-го количество предложений трудоустройства в России выросло на 50% год к году.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, в I полугодии 2024 года средняя предлагаемая зарплата в стране достигла 61 497 рублей в месяц при полной занятости — на 11% больше, чем годом ранее. Зарплатная гонка работодателей постепенно замедляется — компании все чаще обращают внимание на другие виды материальной и нематериальной мотивации специалистов.

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При поиске работы соискатели ориентируются на несколько факторов: размер зарплаты (76%);

гибкие условия (41%);

подробные описания условий и задач (39%);

хорошая репутация компании (34%);

наличие социального пакета (33%).

Работодатели осознают последние тенденции, поэтому стали на 58% чаще упоминать соцпакет в вакансиях.

В I полугодии 2024-го наиболее дефицитной отраслью стало производство, сырье и сельское хозяйство — в категории опубликовали 21% от всех вакансий. 13% предложений о работе пришлось на строительный сегмент, 7% — на транспортно-логистическую сферу.

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Один из важных трендов на рынке труда — распространение новых форм занятости. По результатам исследования компании, 33% россиян интересуются частичной занятостью, 32% — удаленным форматом, а 24% — подработкой. В сравнении с прошлым годом, в июле 2024-го количество вакансий с возможностью подработки выросло на 45%. При этом, согласно опросу, 54% россиян подрабатывали за последний год.

Роман Губанов директор по развитию Авито Работы

«Уже долгое время мы отмечаем серьезную нехватку как рабочих, так и офисных специалистов. Мы как специализированная платформа ставим перед собой цель не только помочь соискателям и работодателям найти друг друга, но и способствовать снятию напряженности на рынке труда путем популяризации дефицитных профессий и незадействованной категории специалистов: молодежи и возрастных кандидатов», — поделился Роман Губанов.