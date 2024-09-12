Краснодарцев 14 сентября приглашают на субботник. Где и когда можно помочь городу?

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о проведении общегородского субботника. Он пройдет 14 сентября. В порядок приведут придомовые территории, парки, скверы, аллеи и другие общественные места.



Участники соберут мусор и ветки, вырубят поросли, очистят поверхности от рекламных объявлений и граффити, покрасят бордюры, лавочки, ограждения, детское и спортивное оборудование, а также высадят деревья и кустарники. Коммунальные службы выдадут необходимый инвентарь.



Общегородской субботник начнется в 9:00. Публикуем адреса сборов.