Краснодарцев 14 сентября приглашают на субботник. Где и когда можно помочь городу?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара анонсировали общегородской субботник. Его организуют 14 сентября

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о проведении общегородского субботника. Он пройдет 14 сентября. В порядок приведут придомовые территории, парки, скверы, аллеи и другие общественные места. 

Участники соберут мусор и ветки, вырубят поросли, очистят поверхности от рекламных объявлений и граффити, покрасят бордюры, лавочки, ограждения, детское и спортивное оборудование, а также высадят деревья и кустарники. Коммунальные службы выдадут необходимый инвентарь.

Общегородской субботник начнется в 9:00. Публикуем адреса сборов.

Центральный округ
  • улица Коммунаров — напротив дома по улице Гаврилова, 105;
  • на пересечении улиц Коммунаров и Горького;
  • улица Седина, 175;
  • улица Курчатова, 2;
  • на пересечении улиц Ростовское Шоссе и Зиповской;
  • переулок Безназванный, 1;
  • улица Промышленная, 25/5, 43;
  • улица Карасунская набережная, 79;
  • улица Дмитриевская Дамба, 5;
  • улица Щорса, 49;
  • улица Озерная;
  • улица Карасунская, 86;
  • улица Красная, 176;
  • улица Кубанская;
  • улица КИМ, 141;
  • 1-й проезд Айвазовского, 30;
  • улица Айвазовского, 75, 96, 104, 114, 118;
  • улица Вишняковой, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6;
  • улица Володарского, 2/А, 10/Б;
  • улица Воронежская, 31, 40, 186;
  • улица Димитрова, 3/1;
  • улица Полины Осипенко, 14, 73;
  • улица Ставропольская, 170, 180, 182, 184, 214, 224/1, 226/1, 230, 232а, 236;
  • улица Степная, 62;
  • 1-й Артельный проезд, 21, 30;
  • 1-й Вишневый проезд, 5, 7;
  • 6-я Линия Поймы реки Кубань от улицы Чехова до 4-го Воронежского проезда;
  • улица 4-й Воронежский проезд от Воронежской до 5-ой Линии Поймы реки Кубань.
Карасунский округ
  • берег реки Кубань от СНТ «Пчелка» до СНТ «Излучина-Кубань»;
  • берег реки Кубань в лесопарке «Краснодарский»;
  • сквер «Старокубанский», береговая зона Карасунского пруда от улицы Селезнева до Старокубанской;
  • сквер «Крымский» на пересечении улиц Симферопольской и Уральской;
  • Тюляевский бульвар;
  • Сормовский бульвар;
  • улица Дежнева;
  • улица Новороссийская (под Северным мостом);
  • улица Сормовская, 31;
  • 1-й проезд Заречный, 9, 12;
  • улица Онежская, 16
  • проезд Онежский, 7;
  • 2-й проезд Онежский, 20;
  • 3-й проезд Онежский, 11;
  • территория Пашковского кладбища.;
  • станица Старокорсунская, лесополоса вдоль дороги к КФХ Емелева;
  • территория Краснодарского водохранилища в границах Старокорсунского сельского округа от улицы Краснопартизанской до Красной;
  • территория Краснодарского водохранилища в границах Старокорсунского сельского округа от улицы Украинской до Шевченко;
  • станица Старокорсунская, парк Митрополита Исидора на улице Дубинской, з/у 86.
Западный округ
  • улица Академика Трубилина;
  • улица Бульварное Кольцо, 7;
  • улица Киевская;
  • улица Кожевенная у Тургеневского моста;
  • улица Котовского, 121;
  • улица Красная (нечетная сторона);
  • 10:00 — улица Красных Партизан, 565.
  • улица Рождественская Набережная, 21, 25, 33;
  • улица 70-летия Октября, 12/2, 16/2;
  • улица 70-летия Октября от парка «Рождественского» до фитнес-клуба X-Fit;
  • улица 70-летия Октября от парка «Рождественского» до дома № 2 по Рождественской Набережной;
  • сквер имени Захария Чепеги.
Прикубанский округ
  • поселок Березовый, лесополоса вдоль автомобильной дороги «Краснодар — Ейск» от улицы Ейское Шоссе, 65 до улицы 2-ой Целиноградской;
  • поселок Березовый, Озеро Лотосов;
  • территория вдоль подъездной дороги к кладбищу поселка Белозерного;
  • поселок Индустриальный, пруд-накопитель вблизи дома № 1 по улице Степной;
  • поселок Индустриальный, парк «Святоникольский»;
  • улица Лаперуза;
  • улица Чернышева, 17;
  • улица Покрышкина от Кореновской до ЖК «Мозаика»;
  • улица Тополиная от Топольковой до Автомобильной;
  • улица Тополиная аллея;
  • территория от улицы Карякина до дома № 86 по улице Московской;
  • улица 9-я Тихая, 21/1;
  • улица Симиренко от Совхозной до Памяти Чернобыльцев;
  • улица Школьная, 17.

Также 14 сентября в парке 30-летия Победы состоится экологическая акция «Вода России». Активисты очистят от мусора береговую линию реки Кубань. Подробности об акции можно узнать здесь.

Напомним, что Краснодар оказался на 11 месте в рейтинге экологически чистых городов-миллионников РФ.

Как писали Юга.ру, летом 2024 года ученые назвали самые чистые и грязные пляжи Сочи.

Город Краснодар Мусор Парки Экология

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