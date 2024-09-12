Краснодарцев 14 сентября приглашают на субботник. Где и когда можно помочь городу?
Власти Краснодара анонсировали общегородской субботник. Его организуют 14 сентября
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о проведении общегородского субботника. Он пройдет 14 сентября. В порядок приведут придомовые территории, парки, скверы, аллеи и другие общественные места.
Участники соберут мусор и ветки, вырубят поросли, очистят поверхности от рекламных объявлений и граффити, покрасят бордюры, лавочки, ограждения, детское и спортивное оборудование, а также высадят деревья и кустарники. Коммунальные службы выдадут необходимый инвентарь.
Общегородской субботник начнется в 9:00. Публикуем адреса сборов.
- улица Коммунаров — напротив дома по улице Гаврилова, 105;
- на пересечении улиц Коммунаров и Горького;
- улица Седина, 175;
- улица Курчатова, 2;
- на пересечении улиц Ростовское Шоссе и Зиповской;
- переулок Безназванный, 1;
- улица Промышленная, 25/5, 43;
- улица Карасунская набережная, 79;
- улица Дмитриевская Дамба, 5;
- улица Щорса, 49;
- улица Озерная;
- улица Карасунская, 86;
- улица Красная, 176;
- улица Кубанская;
- улица КИМ, 141;
- 1-й проезд Айвазовского, 30;
- улица Айвазовского, 75, 96, 104, 114, 118;
- улица Вишняковой, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6;
- улица Володарского, 2/А, 10/Б;
- улица Воронежская, 31, 40, 186;
- улица Димитрова, 3/1;
- улица Полины Осипенко, 14, 73;
- улица Ставропольская, 170, 180, 182, 184, 214, 224/1, 226/1, 230, 232а, 236;
- улица Степная, 62;
- 1-й Артельный проезд, 21, 30;
- 1-й Вишневый проезд, 5, 7;
- 6-я Линия Поймы реки Кубань от улицы Чехова до 4-го Воронежского проезда;
- улица 4-й Воронежский проезд от Воронежской до 5-ой Линии Поймы реки Кубань.
- берег реки Кубань от СНТ «Пчелка» до СНТ «Излучина-Кубань»;
- берег реки Кубань в лесопарке «Краснодарский»;
- сквер «Старокубанский», береговая зона Карасунского пруда от улицы Селезнева до Старокубанской;
- сквер «Крымский» на пересечении улиц Симферопольской и Уральской;
- Тюляевский бульвар;
- Сормовский бульвар;
- улица Дежнева;
- улица Новороссийская (под Северным мостом);
- улица Сормовская, 31;
- 1-й проезд Заречный, 9, 12;
- улица Онежская, 16
- проезд Онежский, 7;
- 2-й проезд Онежский, 20;
- 3-й проезд Онежский, 11;
- территория Пашковского кладбища.;
- станица Старокорсунская, лесополоса вдоль дороги к КФХ Емелева;
- территория Краснодарского водохранилища в границах Старокорсунского сельского округа от улицы Краснопартизанской до Красной;
- территория Краснодарского водохранилища в границах Старокорсунского сельского округа от улицы Украинской до Шевченко;
- станица Старокорсунская, парк Митрополита Исидора на улице Дубинской, з/у 86.
- улица Академика Трубилина;
- улица Бульварное Кольцо, 7;
- улица Киевская;
- улица Кожевенная у Тургеневского моста;
- улица Котовского, 121;
- улица Красная (нечетная сторона);
- 10:00 — улица Красных Партизан, 565.
- улица Рождественская Набережная, 21, 25, 33;
- улица 70-летия Октября, 12/2, 16/2;
- улица 70-летия Октября от парка «Рождественского» до фитнес-клуба X-Fit;
- улица 70-летия Октября от парка «Рождественского» до дома № 2 по Рождественской Набережной;
- сквер имени Захария Чепеги.
- поселок Березовый, лесополоса вдоль автомобильной дороги «Краснодар — Ейск» от улицы Ейское Шоссе, 65 до улицы 2-ой Целиноградской;
- поселок Березовый, Озеро Лотосов;
- территория вдоль подъездной дороги к кладбищу поселка Белозерного;
- поселок Индустриальный, пруд-накопитель вблизи дома № 1 по улице Степной;
- поселок Индустриальный, парк «Святоникольский»;
- улица Лаперуза;
- улица Чернышева, 17;
- улица Покрышкина от Кореновской до ЖК «Мозаика»;
- улица Тополиная от Топольковой до Автомобильной;
- улица Тополиная аллея;
- территория от улицы Карякина до дома № 86 по улице Московской;
- улица 9-я Тихая, 21/1;
- улица Симиренко от Совхозной до Памяти Чернобыльцев;
- улица Школьная, 17.
Также 14 сентября в парке 30-летия Победы состоится экологическая акция «Вода России». Активисты очистят от мусора береговую линию реки Кубань. Подробности об акции можно узнать здесь.