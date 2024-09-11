В Новороссийске Суджукская лагуна покрылась грязной пленкой. Экологи рассказали, что происходит

Активистка из Новороссийска пожаловалась на загрязненную Суджукскую лагуну. СМИ узнали мнение экспертов

3 сентября экоактивистка из Новороссийска Екатерина Сербина опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» снимки Суджукской лагуны. На кадрах видно, что вода в лимане стала темно-коричневой, а на поверхности появилась грязная пленка. Экоактивистка считает, что это произошло из-за закрытого прорана.



«Проран закрыт уже больше двух недель. Но его все равно надо открывать — рыбе нужно двигаться в море, а лагуне нужен водообмен. Плавать в такой воде — это малоприятное занятие для любого живого существа. Жаль, что решение суда об открытии прорана не исполняется пятый год», — написала Екатерина Сербина

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11 сентября «Наша газета Новороссийск» сообщила, что проран открыли в начале июня 2024 года. До этого он был закрыт около полугода. За это время вода в лагуне потемнела и стала источать неприятный запах. После открытия прорана, темно-коричневая жидкость перетекла в море на пляже Алексино. Вода очистилась через пару недель. В конце августа из-за шторма проран снова закрыли. Это нарушило водообмен моря и лагуны. Через несколько недель на поверхности лимана появилась мутная грязевая пленка.

СМИ спросили у общественных экологов, что происходит на Суджукской лагуне. Краевед Сергей Стряпухин заявил, что проран должен быть открыт всегда: «За лето лагуна очень сильно прогрелась. Когда водообмен прекратился, без движения вода быстро зацвела. Пока будет тепло, лагуна будет цвести. Проран был открыт практически все лето, но шторм снова нанес гальку. Уже и решение суда есть, и исследования по заказу министерства природы Краснодарского края наконец готовы. Во всех этих документах говорится о необходимости открытия прорана. Но по факту ничего не происходит. Мы видим, к чему это приводит». Аналогичное мнение выразила эколог Татьяна Трибрат: «Лагуна мелководная, самое глубокое место чуть больше 1,5 метра. Летом она сильно прогревается, а проран не всегда открыт, вот и результат».



Член общественного экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко рассказал «Нашей газете Новороссийск», что появление пленки в лагуне обусловлено объективными причинами. Например, наступлением осени.



«Настала осень, начинают отмирать водоросли и некоторые растения, начинается процесс гниения. Кроме того прошли дожди часть грязи смыло в ручьи, а из ручьев — в лагуну, это тоже создает пленку».