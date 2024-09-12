В сентябре 2024 года Сочи и Геленджик обогнали Москву по ценам на посуточную аренду
Стоимость посуточной аренды однокомнатной квартиры в Геленджике и Сочи в сентябре 2024 года превысила 5 тыс. рублей
10 сентября «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные ЦИАН сообщили, что в сентябре 2024 года ставка посуточной аренды однокомнатной квартиры в Геленджике и Сочи превысила 5 тыс. рублей. По ценам курорты Краснодарского края опередили Москву.
Стоимость посуточной аренды в Геленджике составила 5,3 тыс. руб. Это на 30% больше по сравнению с началом 2024 года. Курорт занял второе место по темпам роста ставок.
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По данным аналитиков, в Сочи с начала 2024 года цена выросла на 22% и достигала 5 тыс. рублей. В список городов с темпами роста ставок также вошла Анапа. Здесь аренда подорожала на 19% — до 3,4 тыс. рублей.
Средняя ставка посуточной аренды жилья в России составила 3,5 тыс. рублей (+13%). В Москве с начала года краткосрочная аренда прибавила 10% достигла 4,7 тыс. рублей в сутки.
Лидирует по размеру и росту ставок Владивосток, где посуточная аренда на 34% выше, чем в Москве (+60% к ставке аренды до 6,3 тыс. рублей).
Напомним, что за год на курортах Краснодарского края за год новостройки подорожали на 20%.
Как писали Юга.ру, Краснодар и Сочи возглавили рейтинг по росту цен на вторичное жилье.