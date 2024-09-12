В сентябре 2024 года Сочи и Геленджик обогнали Москву по ценам на посуточную аренду

10 сентября «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные ЦИАН сообщили , что в сентябре 2024 года ставка посуточной аренды однокомнатной квартиры в Геленджике и Сочи превысила 5 тыс. рублей. По ценам курорты Краснодарского края опередили Москву. Стоимость посуточной аренды в Геленджике составила 5,3 тыс. руб. Это на 30% больше по сравнению с началом 2024 года. Курорт занял второе место по темпам роста ставок.

По данным аналитиков, в Сочи с начала 2024 года цена выросла на 22% и достигала 5 тыс. рублей. В список городов с темпами роста ставок также вошла Анапа. Здесь аренда подорожала на 19% — до 3,4 тыс. рублей.

Средняя ставка посуточной аренды жилья в России составила 3,5 тыс. рублей (+13%). В Москве с начала года краткосрочная аренда прибавила 10% достигла 4,7 тыс. рублей в сутки.



Лидирует по размеру и росту ставок Владивосток, где посуточная аренда на 34% выше, чем в Москве (+60% к ставке аренды до 6,3 тыс. рублей).