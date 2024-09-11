Власти Новороссийска в 2025 году обновят три пляжа за 43,2 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Новороссийске обновят пляжи «Кристалл», «На мысе» и «Широкая балка», а также создадут турмаршрут за 6,4 млн рублей

10 сентября глава Новороссийска Алексей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале об обновлении трех городских пляжей «Кристалл», «На мысе» и «Широкая балка». На это потратят 43,2 млн рублей. Работы проведут до начала следующего летнего сезона.

Также в Новороссийске обустроят один из туристических маршрутов в комплексе Park Home за 6,4 млн рублей.

10 человек на квадратный метр:

По словам мэра, всего в 2024 году на развитие побережья город получил 29,9 млн рублей, а на обновление турмаршрутов — 4,3 млн. Средства вкладывали и сами предприниматели.

Деньги потратили на благоустройство пляжа в Мысхако и территорий местных виноделен.

Напомним, что с начала лета Краснодарский край посетили 8,8 млн туристов.

Как писали Юга.ру, спрос на курорты Краснодарского края в бархатный сезон 2024 года вырос на 40%.

Благоустройство Деньги Курорты и туризм Новороссийск Пляжи Черное море

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