В Краснодаре 11 сентября 60 домов останутся без света
В Краснодаре планово отключат электроэнергию. Рассказываем, где 11 сентября не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 11 сентября ограничат подачу электричества.
С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:
- проезд Чекистов, 1.
С 9:00 до 14:00 по адресам:
- Артиллерийская, 309;
- Власова, 242;
- Северная, 207, 213, 219, 223;
- Тургенева, 47, 47/2, 57, 66.
С 9:00 до 17:00:
- Алма-Атинская, 204;
- Бабушкина, 291, 293;
- Бершанской, 23, 25, 110/1;
- Веселая, 1;
- Воронежская, 35/1, 38, 39, 40, 40/5, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 62, 76;
- Воронежский 1 пр., 1/1, 1, 10;
- Воронежский 4 пр., 2/а;
- Восточная, 26;
- Дивная, 45;
- Железнодорожная, 19;
- Колхозная, 3;
- Красных Партизан, 152, 242, 443/2;
- Новосельская, 84;
- Передерия, 24;
- Скорняжная, 41;
- Средняя, 81/3, 82/а;
- Стасова, 3;
- Стасова 2 пр., 48, 54, 95;
- Средняя, 81/3, 82/а;
- Тургенева, 107, 109;
- Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;
- Шевченко, 54, 56.
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