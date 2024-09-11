В Краснодаре 11 сентября 60 домов останутся без света

В Краснодаре планово отключат электроэнергию. Рассказываем, где 11 сентября не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 11 сентября ограничат подачу электричества.



С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:

проезд Чекистов, 1.

С 9:00 до 14:00 по адресам: