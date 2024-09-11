В Краснодаре 11 сентября 60 домов останутся без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре планово отключат электроэнергию. Рассказываем, где 11 сентября не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 11 сентября ограничат подачу электричества.

С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:

  • проезд Чекистов, 1.

С 9:00 до 14:00 по адресам:

  • Артиллерийская, 309;
  • Власова, 242;
  • Северная, 207, 213, 219, 223;
  • Тургенева, 47, 47/2, 57, 66.

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С 9:00 до 17:00:

  • Алма-Атинская, 204;
  • Бабушкина, 291, 293;
  • Бершанской, 23, 25, 110/1;
  • Веселая, 1;
  • Воронежская, 35/1, 38, 39, 40, 40/5, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 62, 76;
  • Воронежский 1 пр., 1/1, 1, 10;
  • Воронежский 4 пр., 2/а;
  • Восточная, 26;
  • Дивная, 45;
  • Железнодорожная, 19;
  • Колхозная, 3;
  • Красных Партизан, 152, 242, 443/2;
  • Новосельская, 84;
  • Передерия, 24;
  • Скорняжная, 41;
  • Средняя, 81/3, 82/а;
  • Стасова, 3;
  • Стасова 2 пр., 48, 54, 95;
  • Средняя, 81/3, 82/а;
  • Тургенева, 107, 109;
  • Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;
  • Шевченко, 54, 56.

Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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