Мэр Краснодара напомнил, куда сообщать о брошенных машинах
Власти Краснодара попросили жителей сообщать адреса брошенных автомобилей
9 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале призвал жителей города сообщать о брошенных автомобилях. По его словам, бесхозные машины опасны для детей.
«В очередной раз поднимаем тему вывоза брошенных авто. Одно время мы улицы почистили. Сейчас опять стоят. В них селятся маргиналы, бесхозные машины опасны прежде всего для детей. Будем дальше их убирать», — написал мэр.
В Краснодарском крае зарегистрировано более 1,9 млн легковых автомобилей:
Сообщить адреса авто можно по одному из номеров:
- Центральный округ — 8 (861) 267-96-16;
- Западный округ — 8 (861) 255-65-04;
- Карасунский округ — 8 (861) 231-26-11;
- Прикубанский округ — 8 (861) 226-29-55.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край попал в топ-3 регионов РФ по росту цен на ремонт и запчасти автомобилей.
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