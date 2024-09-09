Мэр Краснодара напомнил, куда сообщать о брошенных машинах

9 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале призвал жителей города сообщать о брошенных автомобилях. По его словам, бесхозные машины опасны для детей.



«В очередной раз поднимаем тему вывоза брошенных авто. Одно время мы улицы почистили. Сейчас опять стоят. В них селятся маргиналы, бесхозные машины опасны прежде всего для детей. Будем дальше их убирать», — написал мэр.