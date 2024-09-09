Мэр Краснодара напомнил, куда сообщать о брошенных машинах

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Власти Краснодара попросили жителей сообщать адреса брошенных автомобилей

9 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале призвал жителей города сообщать о брошенных автомобилях. По его словам, бесхозные машины опасны для детей.

«В очередной раз поднимаем тему вывоза брошенных авто. Одно время мы улицы почистили. Сейчас опять стоят. В них селятся маргиналы, бесхозные машины опасны прежде всего для детей. Будем дальше их убирать», — написал мэр.

В Краснодарском крае зарегистрировано более 1,9 млн легковых автомобилей:

Сообщить адреса авто можно по одному из номеров:

Как писали Юга.ру, Краснодарский край попал в топ-3 регионов РФ по росту цен на ремонт и запчасти автомобилей.

Автомобили Город Дороги Евгений Наумов Краснодар Транспорт

Новости

В сети появился трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес»
Краснодарский «Один театр» готовит спектакль «Урожай». Что известно о новой постановке?
Мэр Краснодара напомнил, куда сообщать о брошенных машинах
В Краснодарском крае разрешили сезонную охоту на енотов. Узнали, что думают эксперты
Синоптик рассказал, когда в Краснодарском крае начнется бархатный сезон
Фестиваль адыгейского сыра на Даховской поляне посетили больше 50 тысяч человек

Лента новостей

Яркий и вкусный праздник
Сегодня, 18:07
Яркий и вкусный праздник
Репортаж с фестиваля адыгейского сыра
«Мина» на пляже, фотогеничные смерчи и «Беглый раб»
Сегодня, 15:40
«Мина» на пляже, фотогеничные смерчи и «Беглый раб»
Что произошло на побережье Краснодарского края на выходных
В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с кратковременных дождей
Сегодня, 09:32
В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с кратковременных дождей

Реклама на сайте