В Сочи запустят туристические катера «Капучино» и «Шампань» с прозрачным дном

В Сочи появятся катера на подводных крыльях с прозрачным дном

6 сентября портал «Российское судоходство» сообщил, что в Сочи по морю будут ходить катера на подводных крыльях с прозрачным дном.

Туристические суда «Капучино» и «Шампань» рассчитаны на 20 человек. Благодаря прозрачному дну пассажиры смогут наблюдать за обитателями подводного мира Сочи.