В Сочи запустят туристические катера «Капучино» и «Шампань» с прозрачным дном
В Сочи появятся катера на подводных крыльях с прозрачным дном
6 сентября портал «Российское судоходство» сообщил, что в Сочи по морю будут ходить катера на подводных крыльях с прозрачным дном.
Туристические суда «Капучино» и «Шампань» рассчитаны на 20 человек. Благодаря прозрачному дну пассажиры смогут наблюдать за обитателями подводного мира Сочи.
Читайте также:
Напомним, морское такси между Сочи и Новороссийском не запустят в 2024 году. Инвестор отказался от проекта, стоимость которого оценивают в 1,3 млрд рублей. Предполагалось, что два катамарана вместимостью 340 пассажиров будут ходить между курортами с февраля по ноябрь.
6 сентября, 11:40С миндалем, маком и даже с сосисками
Путешествие по богатой истории борща и его региональным вариациям