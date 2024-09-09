В Сочи запустят туристические катера «Капучино» и «Шампань» с прозрачным дном

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи появятся катера на подводных крыльях с прозрачным дном

6 сентября портал «Российское судоходство» сообщил, что в Сочи по морю будут ходить катера на подводных крыльях с прозрачным дном.

Туристические суда «Капучино» и «Шампань» рассчитаны на 20 человек. Благодаря прозрачному дну пассажиры смогут наблюдать за обитателями подводного мира Сочи. 

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Напомним, морское такси между Сочи и Новороссийском не запустят в 2024 году. Инвестор отказался от проекта, стоимость которого оценивают в 1,3 млрд рублей. Предполагалось, что два катамарана вместимостью 340 пассажиров будут ходить между курортами с февраля по ноябрь.

Как писали Юга.ру, морские перевозки между Новороссийском, Геленджиком и Сочи на скоростном судне «Комета» продлятся до конца сентября — начала октября. Ранее другой перевозчик сообщил о завершении навигации.

Курорты и туризм Сочи Черное море

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