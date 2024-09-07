Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по коротким поездкам — аналитики
В 2024 году спрос на короткие поездки (до пяти дней) в Краснодарский край вырос в 1,5 раза
6 сентября пресс-служба «Яндекс Путешествий» сообщила Юга.ру, что в 2024 году россияне стали чаще выбирать короткие поездки продолжительностью от 1 до 5 дней. Спрос на такой отдых в Краснодарском крае вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.
В топ направлений для короткого отдыха также вошли регионы:
- Кабардино-Балкария — спрос вырос в 2,1 раза;
- Крым — в 2 раза;
- Карачаево-Черкесия — в 2 раза;
- Адыгея — в 1,8 раза;
- Северная Осетия — в 1,8 раза;
- Дагестан — в 1,5 раза;
- Ростовская область — в 1,5 раза.
673 тонны шашлыка съели за лето туристы в Сочи:
По данным экспертов, наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок по сравнению с 2023 годом показали ЮФО И СКФО (в 1,5 раза).
В рейтинг городов по наибольшему спросу на короткие поездки в 2024 году вошли:
- Москва — средняя цена за ночь в местном отеле/апартаменте составляет 6 400 рублей;
- Санкт-Петербург — 6 600 рублей;
- Сочи — 7 800 рублей;
- Казань — 7 100 рублей;
- Нижний Новгород — 7 100 рублей;
- Краснодар — 4 900 рублей;
- Ростов-на-Дону — 5 700 рублей;
- Ярославль — 6 200 рублей;
- Воронеж — 6 500 рублей;
- Екатеринбург — 5 900 рублей.
Как писали Юга.ру, с начала лета Краснодарский край посетили 8,8 млн туристов.