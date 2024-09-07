Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по коротким поездкам — аналитики

Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

В 2024 году спрос на короткие поездки (до пяти дней) в Краснодарский край вырос в 1,5 раза

6 сентября пресс-служба «Яндекс Путешествий» сообщила Юга.ру, что в 2024 году россияне стали чаще выбирать короткие поездки продолжительностью от 1 до 5 дней. Спрос на такой отдых в Краснодарском крае вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.

В топ направлений для короткого отдыха также вошли регионы:

  • Кабардино-Балкария — спрос вырос в 2,1 раза;
  • Крым — в 2 раза;
  • Карачаево-Черкесия — в 2 раза;
  • Адыгея — в 1,8 раза;
  • Северная Осетия — в 1,8 раза;
  • Дагестан — в 1,5 раза;
  • Ростовская область — в 1,5 раза.

673 тонны шашлыка съели за лето туристы в Сочи:

По данным экспертов, наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок по сравнению с 2023 годом показали ЮФО И СКФО (в 1,5 раза).

В рейтинг городов по наибольшему спросу на короткие поездки в 2024 году вошли:

  • Москва — средняя цена за ночь в местном отеле/апартаменте составляет 6 400 рублей;
  • Санкт-Петербург — 6 600 рублей;
  • Сочи — 7 800 рублей;
  • Казань — 7 100 рублей;
  • Нижний Новгород — 7 100 рублей;
  • Краснодар — 4 900 рублей;
  • Ростов-на-Дону — 5 700 рублей;
  • Ярославль — 6 200 рублей;
  • Воронеж — 6 500 рублей;
  • Екатеринбург — 5 900 рублей.

Как писали Юга.ру, с начала лета Краснодарский край посетили 8,8 млн туристов.

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