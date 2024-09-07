Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по коротким поездкам — аналитики

В 2024 году спрос на короткие поездки (до пяти дней) в Краснодарский край вырос в 1,5 раза

6 сентября пресс-служба «Яндекс Путешествий» сообщила Юга.ру, что в 2024 году россияне стали чаще выбирать короткие поездки продолжительностью от 1 до 5 дней. Спрос на такой отдых в Краснодарском крае вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.



В топ направлений для короткого отдыха также вошли регионы: Кабардино-Балкария — спрос вырос в 2,1 раза;

Крым — в 2 раза;

Карачаево-Черкесия — в 2 раза;

Адыгея — в 1,8 раза;

Северная Осетия — в 1,8 раза;

Дагестан — в 1,5 раза;

Ростовская область — в 1,5 раза.

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По данным экспертов, наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок по сравнению с 2023 годом показали ЮФО И СКФО (в 1,5 раза).



В рейтинг городов по наибольшему спросу на короткие поездки в 2024 году вошли: Москва — средняя цена за ночь в местном отеле/апартаменте составляет 6 400 рублей;

Санкт-Петербург — 6 600 рублей;

Сочи — 7 800 рублей;

Казань — 7 100 рублей;

Нижний Новгород — 7 100 рублей;

Краснодар — 4 900 рублей;

Ростов-на-Дону — 5 700 рублей;

Ярославль — 6 200 рублей;

Воронеж — 6 500 рублей;

Екатеринбург — 5 900 рублей.