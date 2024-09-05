Жители нескольких районов Краснодара 6 сентября останутся без воды и света
На 16 улицах Краснодара 6 сентября отключат электричество и водоснабжение. Публикуем список адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 6 сентября в городе ограничат подачу электричества.
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С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:
- Бульварное кольцо, 3;
- Заводская, 17;
- Индустриальная, 24, 28, 38, 51, 53, 57, 65, 67, 81;
- Совхозная, 20;
- Южная, 18, 24, 26, 28;
- 70 лет Октября, 4, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 18.
Также 6 сентября на три часа в промежутке с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение по улицам:
- Вокзальная;
- Дзержинского;
- Запорожская;
- Карасунская;
- Космонавтов;
- Куренная;
- Сычевая;
- Украинская;
- Черноморская;
- 8-го Марта.
Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции.
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