Жители нескольких районов Краснодара 6 сентября останутся без воды и света

На 16 улицах Краснодара 6 сентября отключат электричество и водоснабжение. Публикуем список адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что 6 сентября в городе ограничат подачу электричества.

С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:

Бульварное кольцо, 3;

Заводская, 17;

Индустриальная, 24, 28, 38, 51, 53, 57, 65, 67, 81;

Совхозная, 20;

Южная, 18, 24, 26, 28;

70 лет Октября, 4, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 18.

Также 6 сентября на три часа в промежутке с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение по улицам: