Жители нескольких районов Краснодара 6 сентября останутся без воды и света

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

На 16 улицах Краснодара 6 сентября отключат электричество и водоснабжение. Публикуем список адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 6 сентября в городе ограничат подачу электричества.

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С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:

  • Бульварное кольцо, 3;
  • Заводская, 17;
  • Индустриальная, 24, 28, 38, 51, 53, 57, 65, 67, 81;
  • Совхозная, 20;
  • Южная, 18, 24, 26, 28;
  • 70 лет Октября, 4, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 18.

Также 6 сентября на три часа в промежутке с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение по улицам:

  • Вокзальная;
  • Дзержинского;
  • Запорожская;
  • Карасунская;
  • Космонавтов;
  • Куренная;
  • Сычевая;
  • Украинская;
  • Черноморская;
  • 8-го Марта.

Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Энергетика

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Жители нескольких районов Краснодара 6 сентября останутся без воды и света
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