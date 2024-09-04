В Краснодарском крае к концу первой недели сентября похолодает до +24 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 5-6 сентября. В регионе ожидается небольшое похолодание

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 5-6 сентября местами на Кубани ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами 20-23 м/с.

По данным синоптиков, температура воздуха в Краснодаре опуститься до 18 °С ночью, и до 26 °С днем.



В Краснодарском крае температура воздуха ночью — 16-21 °С, а днем — 24-29 °С. В горах региона ночью — 8-13 °С, днем — 15-20 °С. На Черноморском побережье ночью столбик термометра опуститься до 17 °С, а днем — до 25 °С.