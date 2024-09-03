Сочи, Краснодар, Новороссийск и Армавир вошли в рейтинг «умных» городов РФ

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Города Краснодарского края вошли в рейтинг российских городов по уровню цифровизации и индексу IQ в 2023 году

2 сентября Минстрой РФ опубликовал рейтинг городов РФ по уровню цифровизации и индексу IQ в 2023 году.

В категории крупных городов Сочи занял шестое место и набрал 83,49 баллов из 120 возможных. Год назад курорт был на первой строчке.

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Новороссийск оказался на 11 месте с показателем в 75,93 баллов. Краснодар разместился на 22 месте. Индекс столицы Кубани составил 63,32 балла. 

Лидерами рейтинга среди крупнейших российских городов стали Москва (120 баллов), Санкт-Петербург (85,52 баллов) и Казань (84,78), а среди крупных — Тюмень (118,92 баллов), Владивосток (110,51) и Севастополь (106,62).

Среди больших российских городов Армавир занял 60 место и набрал 53,8 балла, Майкоп — на 68 месте с индексом 44,43 балла.

Города РФ оценивали по 10 направлениям: управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.

Индекс IQ эксперты рассчитывали по четырем категориям: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры. Исследование проводят с 2020 года.

Напомним, Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по качеству дорог в 2024 году.

Как писали Юга.ру, Краснодар оказался на 11 месте в рейтинге экологически чистых городов-миллионников РФ.

Армавир Город Инфраструктура Краснодар Новороссийск Сочи Строительство Технологии

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Сочи, Краснодар, Новороссийск и Армавир вошли в рейтинг «умных» городов РФ
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