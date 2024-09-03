В Краснодаре автобусный маршрут № 46 продлили до коттеджного поселка «Крепость»

В Краснодаре с 1 сентября продлили маршрут № 46. В течение месяца власти будут мониторить пассажиропоток

3 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе продлили маршрут № 46. Теперь автобус едет от Центрального колхозного рынка до Плодородного, а далее направляется в коттеджный поселок «Крепость» и разворачивается на пересечении улиц Новодмитриевской и Дорожной. В каждую сторону добавили по две остановки.

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«Вчера большинство родителей самостоятельно отвозили детей в школу, поэтому автобус не пользовался популярностью. Теперь начинается полноценный мониторинг пассажиропотока и движения транспорта. В течение месяца получим результаты», — добавил Наумов.