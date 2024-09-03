В Краснодаре автобусный маршрут № 46 продлили до коттеджного поселка «Крепость»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Краснодаре с 1 сентября продлили маршрут № 46. В течение месяца власти будут мониторить пассажиропоток

3 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе продлили маршрут № 46.

Теперь автобус едет от Центрального колхозного рынка до Плодородного, а далее направляется в коттеджный поселок «Крепость» и разворачивается на пересечении улиц Новодмитриевской и Дорожной. В каждую сторону добавили по две остановки.

Читайте также:

«Вчера большинство родителей самостоятельно отвозили детей в школу, поэтому автобус не пользовался популярностью. Теперь начинается полноценный мониторинг пассажиропотока и движения транспорта. В течение месяца получим результаты», — добавил Наумов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в День знаний школьники лезли через заборы, чтобы попасть на линейку. Родители пожаловались на давку и огромные очереди из-за введенных ограничений.

Краснодар Общественный транспорт Транспорт

Новости

Сочи, Краснодар, Новороссийск и Армавир вошли в рейтинг «умных» городов РФ
В Краснодаре автобусный маршрут № 46 продлили до коттеджного поселка «Крепость»
В Краснодаре состоится премьера спектакля о Фриде Кало
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Бердмэн»
В Краснодаре пройдет поэтический вечер, посвященный творчеству Бориса Рыжего
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить черную трагикомедию «Банши Инишерина»

Лента новостей

«Расчеты на месте — сильный ветер»
Вчера, 12:39
«Расчеты на месте — сильный ветер»
На нефтебазе в Пролетарске потушили возгорание
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Вчера, 10:55
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Разбор крупной победы ФК «Краснодар» в Москве
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
Вчера, 15:59 Реклама
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
В Новой Елизаветке в День знаний открыли школу

Реклама на сайте