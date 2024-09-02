Избирательные участки Дона, Кубани, Крыма и Севастополя смогут запрещать съемку всем, кроме СМИ

В некоторых российских регионах избирательные комиссии могут запретить фото- и видеосъемки на участках и рядом с ними

2 сентября «Российская газета» сообщила , что избирательные комиссии восьми регионов РФ могут запретить съемку на выборах всем, кроме СМИ, а также ограничить доступ к видеотрансляции с участков. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Речь о Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. В этих субъектах с 19 октября 2022 года действует режим среднего реагирования, который предусматривает усиление меры безопасности в общественных местах.

«Думаю, что все нормальные люди, не имеющие камня за пазухой, не желающие нанести вред стране, ущерб здоровью граждан, с пониманием отнесутся к тому проекту постановления, который мы сейчас рассматриваем», — сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, такая норма действовала ранее на выборах в некоторых регионах и никаких нареканий не вызвала. Местные избирательные комиссии могут сами решать, ограничивать право на съемку или нет.

«Я думаю, эти решения будут взвешенными, они будут поняты и своевременно доведены до людей, которые предполагают быть наблюдателями или просто придут на избирательные участки», — добавил Булаев.