Избирательные участки Дона, Кубани, Крыма и Севастополя смогут запрещать съемку всем, кроме СМИ

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В некоторых российских регионах избирательные комиссии могут запретить фото- и видеосъемки на участках и рядом с ними

2 сентября «Российская газета» сообщила, что избирательные комиссии восьми регионов РФ могут запретить съемку на выборах всем, кроме СМИ, а также ограничить доступ к видеотрансляции с участков. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Читайте также:

Речь о Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. В этих субъектах с 19 октября 2022 года действует режим среднего реагирования, который предусматривает усиление меры безопасности в общественных местах.

«Думаю, что все нормальные люди, не имеющие камня за пазухой, не желающие нанести вред стране, ущерб здоровью граждан, с пониманием отнесутся к тому проекту постановления, который мы сейчас рассматриваем», — сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, такая норма действовала ранее на выборах в некоторых регионах и никаких нареканий не вызвала. Местные избирательные комиссии могут сами решать, ограничивать право на съемку или нет.

«Я думаю, эти решения будут взвешенными, они будут поняты и своевременно доведены до людей, которые предполагают быть наблюдателями или просто придут на избирательные участки», — добавил Булаев.

Как писали Юга.ру, 9 сентября 2022 года во время выборов в Законодательное собрание Краснодарского края в списках надомного голосования обнаружили имена двух мертвых человек

Безопасность Выборы

Новости

В Краснодаре в День знаний школьники лезли через заборы, чтобы попасть на линейку
Арт-кафе, площадка в виде ручья и морской орган: как изменится набережная в Геленджике к 2027 году
С начала лета Краснодарский край посетили 8,8 млн туристов
Избирательные участки Дона, Кубани, Крыма и Севастополя смогут запрещать съемку всем, кроме СМИ
673 тонны шашлыка съели за лето туристы в Сочи. Какие еще блюда стали самыми популярными?
«Расчеты на месте — сильный ветер». На нефтебазе в Пролетарске потушили возгорание

Лента новостей

«Расчеты на месте — сильный ветер»
Сегодня, 12:39
«Расчеты на месте — сильный ветер»
На нефтебазе в Пролетарске потушили возгорание
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Сегодня, 10:55
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Разбор крупной победы ФК «Краснодар» в Москве
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
Сегодня, 15:59 Реклама
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
В Новой Елизаветке в День знаний открыли школу

Реклама на сайте