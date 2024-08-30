Жара или дожди? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные лета

В Краснодарском крае 31 августа и 1 сентября синоптики прогнозируют дожди, грозы и температуру до +35 °С

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что на выходных на Кубани будет дождливо, местами с грозами, однако осадки не собьют жару.

Температура воздуха в Краснодарском крае поднимется до +28-33 °С, на Черноморском побережье — до +27-32 °С. Ветер может усилиться до 15-20 м/с. Местами пройдут дожди с грозами.