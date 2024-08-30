В Краснодаре 30 августа 60 улиц останутся без света

В Краснодаре планово отключат электроэнергию. Рассказываем, на каких улицах не будет света 30 августа

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что 30 августа в городе ограничат подачу электричества.

С 8:00 до 10:00 света не будет на улицах:

Кирова, 9;

Кубанонабережная, 146-150, 248;

Кубанонабережный переулок, 8;

Орджоникидзе, 1-11, 2-10, 13, 13/1;

Фрунзе, 7-9.

С 9:00 до 12:00:

Аэропортовский проезд, 1/9, 7, 9;

Бершанской, 359.

С 9:00 до 15:00:

Донбасская, 54-56, 59, 60;

Победы 51-53, 52;

Молодежная, 1-5, 2-8, 4-34, 3-35, 36, 44;

Шоссейная, 7-19, 9, 10-22;

Хутораская, 2-4, 3-5, 7-15;

Тупиковая, 1-29, 2-38;

Пластунская, 1, 22, 23, 25/1, 28, 30а;

Костромская, 18-26;

Ришельевская, 64-82, 77;

Триумфальная, 26-32;

Живило, 12-20;

2-й проезд Ивана Сусанина, 2-4;

Светлая, 4-40;

Величковская, 1-21, 2-28.

С 9:00 до 15:30:

Звенигородская, 2-8, 10, 14, 26-32;

Голубиная, 30-42, 31-43;

Ямская, 2;

Архангельская, 8-20, 19-49, 34-46;

Народная, 1-13, 4-12, 31-47;

Административная, 8-20, 15-29;

переулок Народный, 2;

Гиагинская, 5-13, 8-18;

переулок Прерывистый, 1-13, 2-14;

Гуденко, 3;

Милицейская, 3-17, 6-10;

Луганская, 5-13;

Верная, 37-39;

Длинная, 170-178, 181, 278-316, 315-361;

Янковского, 106;

Леваневского, 84-88, 91-99, 117-121;

Пашковская, 131;

Кутузова, 33-59, 44-46;

Буденного, 251-271;

Кузнечная, 138-156, 143-165;

Садовая, 143-151;

Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 52-86, 110;

Костылева, 187-201, 208-238;

Базовская, 173-189, 248-254;

Новокузнечная, 93, 105;

Кавказская, 53;

переулок Правды, 22;

Березанская, 1-7, 2-12;

Казачья, 49-59, 56-78, 124-128;

переулок Широкий, 62-64;

Воронежская, 47/3, 96-100;

5-й Обрывной проезд, 1-25, 2-26, 62-100;

4-й Обрывной проезд, 39;

2-й Кузнечный Зарой, 1-25, 2-26, 63-99, 64-100.

С 10:00 до 16:00:

Платановый бульвар, 19/1;

70 лет Октября, 12/2.

С 10:00 до 17:00: