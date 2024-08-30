В Краснодаре 30 августа 60 улиц останутся без света
В Краснодаре планово отключат электроэнергию. Рассказываем, на каких улицах не будет света 30 августа
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 30 августа в городе ограничат подачу электричества.
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С 8:00 до 10:00 света не будет на улицах:
- Кирова, 9;
- Кубанонабережная, 146-150, 248;
- Кубанонабережный переулок, 8;
- Орджоникидзе, 1-11, 2-10, 13, 13/1;
- Фрунзе, 7-9.
С 9:00 до 12:00:
- Аэропортовский проезд, 1/9, 7, 9;
- Бершанской, 359.
С 9:00 до 15:00:
- Донбасская, 54-56, 59, 60;
- Победы 51-53, 52;
- Молодежная, 1-5, 2-8, 4-34, 3-35, 36, 44;
- Шоссейная, 7-19, 9, 10-22;
- Хутораская, 2-4, 3-5, 7-15;
- Тупиковая, 1-29, 2-38;
- Пластунская, 1, 22, 23, 25/1, 28, 30а;
- Костромская, 18-26;
- Ришельевская, 64-82, 77;
- Триумфальная, 26-32;
- Живило, 12-20;
- 2-й проезд Ивана Сусанина, 2-4;
- Светлая, 4-40;
- Величковская, 1-21, 2-28.
С 9:00 до 15:30:
- Звенигородская, 2-8, 10, 14, 26-32;
- Голубиная, 30-42, 31-43;
- Ямская, 2;
- Архангельская, 8-20, 19-49, 34-46;
- Народная, 1-13, 4-12, 31-47;
- Административная, 8-20, 15-29;
- переулок Народный, 2;
- Гиагинская, 5-13, 8-18;
- переулок Прерывистый, 1-13, 2-14;
- Гуденко, 3;
- Милицейская, 3-17, 6-10;
- Луганская, 5-13;
- Верная, 37-39;
- Длинная, 170-178, 181, 278-316, 315-361;
- Янковского, 106;
- Леваневского, 84-88, 91-99, 117-121;
- Пашковская, 131;
- Кутузова, 33-59, 44-46;
- Буденного, 251-271;
- Кузнечная, 138-156, 143-165;
- Садовая, 143-151;
- Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 52-86, 110;
- Костылева, 187-201, 208-238;
- Базовская, 173-189, 248-254;
- Новокузнечная, 93, 105;
- Кавказская, 53;
- переулок Правды, 22;
- Березанская, 1-7, 2-12;
- Казачья, 49-59, 56-78, 124-128;
- переулок Широкий, 62-64;
- Воронежская, 47/3, 96-100;
- 5-й Обрывной проезд, 1-25, 2-26, 62-100;
- 4-й Обрывной проезд, 39;
- 2-й Кузнечный Зарой, 1-25, 2-26, 63-99, 64-100.
С 10:00 до 16:00:
- Платановый бульвар, 19/1;
- 70 лет Октября, 12/2.
С 10:00 до 17:00:
- Меланжевая, 23;
- Новороссийская, 3, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 108-138, 140, 154, 210, 214, 216, 220, 226, 232, 232/1;
- проезд Новороссийский, 2-18;
- Петуховский переулок, 2-20, 3-19;
- Селезнёва, 16;
- Уральская, 75/1, 81, 100, 104, 106.
Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции.
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