В Краснодаре 30 августа 60 улиц останутся без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре планово отключат электроэнергию. Рассказываем, на каких улицах не будет света 30 августа

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 30 августа в городе ограничат подачу электричества. 

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С 8:00 до 10:00 света не будет на улицах:

  • Кирова, 9;
  • Кубанонабережная, 146-150, 248;
  • Кубанонабережный переулок, 8;
  • Орджоникидзе, 1-11, 2-10, 13, 13/1;
  • Фрунзе, 7-9.

С 9:00 до 12:00:

  • Аэропортовский проезд, 1/9, 7, 9;
  • Бершанской, 359.

С 9:00 до 15:00:

  • Донбасская, 54-56, 59, 60;
  • Победы 51-53, 52;
  • Молодежная, 1-5, 2-8, 4-34, 3-35, 36, 44;
  • Шоссейная, 7-19, 9, 10-22;
  • Хутораская, 2-4, 3-5, 7-15;
  • Тупиковая, 1-29, 2-38;
  • Пластунская, 1, 22, 23, 25/1, 28, 30а;
  • Костромская, 18-26;
  • Ришельевская, 64-82, 77;
  • Триумфальная, 26-32;
  • Живило, 12-20;
  • 2-й проезд Ивана Сусанина, 2-4;
  • Светлая, 4-40;
  • Величковская, 1-21, 2-28.

С 9:00 до 15:30:

  • Звенигородская, 2-8, 10, 14, 26-32;
  • Голубиная, 30-42, 31-43;
  • Ямская, 2;
  • Архангельская, 8-20, 19-49, 34-46;
  • Народная, 1-13, 4-12, 31-47;
  • Административная, 8-20, 15-29;
  • переулок Народный, 2;
  • Гиагинская, 5-13, 8-18;
  • переулок Прерывистый, 1-13, 2-14;
  • Гуденко, 3;
  • Милицейская, 3-17, 6-10;
  • Луганская, 5-13;
  • Верная, 37-39;
  • Длинная, 170-178, 181, 278-316, 315-361;
  • Янковского, 106;
  • Леваневского, 84-88, 91-99, 117-121;
  • Пашковская, 131;
  • Кутузова, 33-59, 44-46;
  • Буденного, 251-271;
  • Кузнечная, 138-156, 143-165;
  • Садовая, 143-151;
  • Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 52-86, 110;
  • Костылева, 187-201, 208-238;
  • Базовская, 173-189, 248-254;
  • Новокузнечная, 93, 105;
  • Кавказская, 53;
  • переулок Правды, 22;
  • Березанская, 1-7, 2-12;
  • Казачья, 49-59, 56-78, 124-128;
  • переулок Широкий, 62-64;
  • Воронежская, 47/3, 96-100;
  • 5-й Обрывной проезд, 1-25, 2-26, 62-100;
  • 4-й Обрывной проезд, 39;
  • 2-й Кузнечный Зарой, 1-25, 2-26, 63-99, 64-100.

С 10:00 до 16:00:

  • Платановый бульвар, 19/1;
  • 70 лет Октября, 12/2.

С 10:00 до 17:00:

  • Меланжевая, 23;
  • Новороссийская, 3, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 108-138, 140, 154, 210, 214, 216, 220, 226, 232, 232/1;
  • проезд Новороссийский, 2-18;
  • Петуховский переулок, 2-20, 3-19;
  • Селезнёва, 16;
  • Уральская, 75/1, 81, 100, 104, 106.

Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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