В горах Карачаево-Черкесии планируют создать передвижной планетарий

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Руководитель Ассоциации планетариев рассказал о планах создать передвижной планетарий в Карачаево-Черкесии

28 августа руководитель Ассоциации планетариев Андрей Лобанов сообщил ТАСС, что в 2025 году совместно со специальной астрофизической обсерваторией (САО) РАН в Карачаево-Черкесии планируют создать передвижной планетарий. 

Вершина Агепста, каньоны и ледники:

«В 2025 году хотим создать передвижной планетарий. Будем ездить по региону и показывать фильмы об астрономии в учреждениях образования, культуры, сотрудники САО будут читать лекции, рассказывать об интересных открытиях и исследованиях», — рассказал Андрей Лобанов.

По его мнению, мобильный планетарий в Карачаево-Черкесии способствует развитию научного туризма на Северном Кавказе.

Также организации планируют создать новый фильм о важности астрономических и астрофизических исследований.

Специальную астрофизическую обсерваторию РАН создали в 1966 году. Она расположена у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе КЧР и оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА и радиотелескопом РАТАН-600. Первый до 1993 года был самым большим в мире, а сейчас остается самым большим в Евразии.

Как писали Юга.ру, в 2025 году выпускники Краснодарского авиаучилища отправятся в космос.

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В горах Карачаево-Черкесии планируют создать передвижной планетарий
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