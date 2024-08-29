В горах Карачаево-Черкесии планируют создать передвижной планетарий

Руководитель Ассоциации планетариев рассказал о планах создать передвижной планетарий в Карачаево-Черкесии

28 августа руководитель Ассоциации планетариев Андрей Лобанов сообщил ТАСС, что в 2025 году совместно со специальной астрофизической обсерваторией (САО) РАН в Карачаево-Черкесии планируют создать передвижной планетарий.

Вершина Агепста, каньоны и ледники: Космонавт показал, как выглядят горы Сочи с борта МКС

«В 2025 году хотим создать передвижной планетарий. Будем ездить по региону и показывать фильмы об астрономии в учреждениях образования, культуры, сотрудники САО будут читать лекции, рассказывать об интересных открытиях и исследованиях», — рассказал Андрей Лобанов.



По его мнению, мобильный планетарий в Карачаево-Черкесии способствует развитию научного туризма на Северном Кавказе.



Также организации планируют создать новый фильм о важности астрономических и астрофизических исследований.

Специальную астрофизическую обсерваторию РАН создали в 1966 году. Она расположена у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе КЧР и оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА и радиотелескопом РАТАН-600. Первый до 1993 года был самым большим в мире, а сейчас остается самым большим в Евразии.