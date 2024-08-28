«Значительная аномалия». Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае жаркое начало осени
В конце августа и начале сентября в Краснодарском крае будет на 5-8 градусов выше нормы
28 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу» о погоде в последние дни августа и начале сентября в разных регионах России.
По словам синоптика, в Краснодарском крае и Ростовской области будет на 5-8 градусов выше нормы — температура воздуха поднимется до +33-36 °С.
«Это действительно очень значительная аномалия», — подчеркнул синоптик в комментарии ТАСС.
Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки:
При этом погода будет сильно неустойчивой, сохранятся мощное облакообразование и сильные осадки.
«Они привели к тому, что уже на черноморском побережье подтопления. Этот период продолжится. В Краснодарском крае сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 23 м/с. Это опасное явление», — отметил Вильфанд.
Как писали Юга.ру, бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до середины октября.