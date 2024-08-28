«Значительная аномалия». Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае жаркое начало осени

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В конце августа и начале сентября в Краснодарском крае будет на 5-8 градусов выше нормы

28 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу» о погоде в последние дни августа и начале сентября в разных регионах России.

По словам синоптика, в Краснодарском крае и Ростовской области будет на 5-8 градусов выше нормы — температура воздуха поднимется до +33-36 °С. 

«Это действительно очень значительная аномалия», — подчеркнул синоптик в комментарии ТАСС.

Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки:

При этом погода будет сильно неустойчивой, сохранятся мощное облакообразование и сильные осадки. 

«Они привели к тому, что уже на черноморском побережье подтопления. Этот период продолжится. В Краснодарском крае сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 23 м/с. Это опасное явление», — отметил Вильфанд.

Как писали Юга.ру, бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до середины октября.

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