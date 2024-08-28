«Значительная аномалия». Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае жаркое начало осени

В конце августа и начале сентября в Краснодарском крае будет на 5-8 градусов выше нормы

28 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу» о погоде в последние дни августа и начале сентября в разных регионах России.

По словам синоптика, в Краснодарском крае и Ростовской области будет на 5-8 градусов выше нормы — температура воздуха поднимется до +33-36 °С.

«Это действительно очень значительная аномалия», — подчеркнул синоптик в комментарии ТАСС.