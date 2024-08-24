В Краснодарском крае четырнадцатилетний Андрей Ковалевский нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из Краснодарского края на курсовое лечение
Андрей родился в тяжелом состоянии, первые полтора месяца дышал только с помощью ИВЛ. Врачи говорили, что мальчик будет отставать в развитии, но со временем окрепнет и догонит сверстников. Однако руки и ноги ребенка были скованы спастикой, он оставался неподвижным. К году Андрею диагностировали ДЦП.
«Муж не выдержал, ушел, но я не сдалась. Возила сына в разные клиники и специализированные центры. Два курса лечения помог оплатить «Русфонд». Теперь Андрей уверенно стоит у опоры, ходит с поддержкой и в ходунках, достаточно внятно говорит. Год назад ему провели операцию на позвоночнике, которая снизила мышечный тонус. Теперь сын может опираться на полную стопу, управляет коляской», — поделилась мама Андрея Анжела Ковалевская.
Врачи таганрогского реабилитационного центра готовы провести очередной курс лечения.
«У Андрея ДЦП. Тонус мышц у мальчика еще остается повышенным, в суставах рук и ног контрактуры. Однако после курсов реабилитации и хирургического лечения, проведенного в мае прошлого года, есть положительная динамика. Андрей может сидеть с выпрямленной спиной, увеличился объем движений рук и ног. Он самостоятельно ест, стоит у опоры с ровными коленями. Лечение необходимо продолжать. Ближайшие цели — научить мальчика стоять без опоры, улучшить его навыки ходьбы», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Черикова.
У мамы Андрея инвалидность после инсульта. При этом она воспитывает сына одна. Ей сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей.
Как помочь Андрею?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Андрея Ковалевского);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Андрея Ковалевского. Без НДС.
Напомним, что в 2018 году Юга.ру поговорили с основательницей фонда «АНАСТАСИЯ», который помогает детям с ДЦП. Она рассказала, как устроена работа благотворительных фондов, как они обеспечивают свое существование и что мотивирует людей заниматься благотворительностью.
Ранее Юга.ру писали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.