В Краснодарском крае четырнадцатилетний Андрей Ковалевский нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Ковалевского, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Андрея Ковалевского, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из Краснодарского края на курсовое лечение

Андрей родился в тяжелом состоянии, первые полтора месяца дышал только с помощью ИВЛ. Врачи говорили, что мальчик будет отставать в развитии, но со временем окрепнет и догонит сверстников. Однако руки и ноги ребенка были скованы спастикой, он оставался неподвижным. К году Андрею диагностировали ДЦП.

«Муж не выдержал, ушел, но я не сдалась. Возила сына в разные клиники и специализированные центры. Два курса лечения помог оплатить «Русфонд». Теперь Андрей уверенно стоит у опоры, ходит с поддержкой и в ходунках, достаточно внятно говорит. Год назад ему провели операцию на позвоночнике, которая снизила мышечный тонус. Теперь сын может опираться на полную стопу, управляет коляской», — поделилась мама Андрея Анжела Ковалевская.

Врачи таганрогского реабилитационного центра готовы провести очередной курс лечения.

«У Андрея ДЦП. Тонус мышц у мальчика еще остается повышенным, в суставах рук и ног контрактуры. Однако после курсов реабилитации и хирургического лечения, проведенного в мае прошлого года, есть положительная динамика. Андрей может сидеть с выпрямленной спиной, увеличился объем движений рук и ног. Он самостоятельно ест, стоит у опоры с ровными коленями. Лечение необходимо продолжать. Ближайшие цели — научить мальчика стоять без опоры, улучшить его навыки ходьбы», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Черикова.

У мамы Андрея инвалидность после инсульта. При этом она воспитывает сына одна. Ей сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей.

Как помочь Андрею?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Андрея Ковалевского);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Андрея Ковалевского. Без НДС.

Напомним, что в 2018 году Юга.ру поговорили с основательницей фонда «АНАСТАСИЯ», который помогает детям с ДЦП. Она рассказала, как устроена работа благотворительных фондов, как они обеспечивают свое существование и что мотивирует людей заниматься благотворительностью.

Ранее Юга.ру писали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Русфонд

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