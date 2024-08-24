В Краснодарском крае четырнадцатилетний Андрей Ковалевский нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?

Андрей родился в тяжелом состоянии, первые полтора месяца дышал только с помощью ИВЛ. Врачи говорили, что мальчик будет отставать в развитии, но со временем окрепнет и догонит сверстников. Однако руки и ноги ребенка были скованы спастикой, он оставался неподвижным. К году Андрею диагностировали ДЦП.



«Муж не выдержал, ушел, но я не сдалась. Возила сына в разные клиники и специализированные центры. Два курса лечения помог оплатить «Русфонд». Теперь Андрей уверенно стоит у опоры, ходит с поддержкой и в ходунках, достаточно внятно говорит. Год назад ему провели операцию на позвоночнике, которая снизила мышечный тонус. Теперь сын может опираться на полную стопу, управляет коляской», — поделилась мама Андрея Анжела Ковалевская.



Врачи таганрогского реабилитационного центра готовы провести очередной курс лечения.

«У Андрея ДЦП. Тонус мышц у мальчика еще остается повышенным, в суставах рук и ног контрактуры. Однако после курсов реабилитации и хирургического лечения, проведенного в мае прошлого года, есть положительная динамика. Андрей может сидеть с выпрямленной спиной, увеличился объем движений рук и ног. Он самостоятельно ест, стоит у опоры с ровными коленями. Лечение необходимо продолжать. Ближайшие цели — научить мальчика стоять без опоры, улучшить его навыки ходьбы», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Черикова.



У мамы Андрея инвалидность после инсульта. При этом она воспитывает сына одна. Ей сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей .



Как помочь Андрею?

