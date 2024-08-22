В Краснодаре 22 августа жители более 20 улиц останутся без света

В Краснодаре 22 августа продолжаются плановые отключения электричества. Рассказываем, какие улицы останутся без света в этот раз

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 22 августа в городе ограничат подачу электричества.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Бершанской, 41-65;

1-й Волгоградский проезд, 3-29;

Гастелло, 2-26,1-21, 32, 44-50, 54, 59-65,69,73;

Дзержинского, 58, 62, 64;

Дорожный переулок, 2-10;

Железнодорожная, 23-25;

Котовского, 102-106;

Красных Партизан, 155, 157,159/1, 161, 161/1-3, 163;

Кубанская, 2-60,1-71;

Ленинградская, 1-27,2-22, 67-83, 72-92;

2-ой Ленинградский проезд, 5;

Монтажников, 1-6;

проезд Нестерова, 33-47,34-46;

Рашпилевская, 325-327

Ростовское шоссе, 52, 60;

Селезнева, 144;

Стасова, 174, 174/1;

Степная, 5, 9, 96;

Суворова, 74;

Талалихина, 2 пр. 2-32,1-15;

Тургенева, 130-134, 136/1, 138/3, 138/4;

Ярославского, 1-3,11, 24-44.