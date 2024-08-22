В Краснодаре 22 августа жители более 20 улиц останутся без света
В Краснодаре 22 августа продолжаются плановые отключения электричества. Рассказываем, какие улицы останутся без света в этот раз
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 22 августа в городе ограничат подачу электричества.
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С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Бершанской, 41-65;
- 1-й Волгоградский проезд, 3-29;
- Гастелло, 2-26,1-21, 32, 44-50, 54, 59-65,69,73;
- Дзержинского, 58, 62, 64;
- Дорожный переулок, 2-10;
- Железнодорожная, 23-25;
- Котовского, 102-106;
- Красных Партизан, 155, 157,159/1, 161, 161/1-3, 163;
- Кубанская, 2-60,1-71;
- Ленинградская, 1-27,2-22, 67-83, 72-92;
- 2-ой Ленинградский проезд, 5;
- Монтажников, 1-6;
- проезд Нестерова, 33-47,34-46;
- Рашпилевская, 325-327
- Ростовское шоссе, 52, 60;
- Селезнева, 144;
- Стасова, 174, 174/1;
- Степная, 5, 9, 96;
- Суворова, 74;
- Талалихина, 2 пр. 2-32,1-15;
- Тургенева, 130-134, 136/1, 138/3, 138/4;
- Ярославского, 1-3,11, 24-44.
Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекордно высокое потребление электроэнергии.
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