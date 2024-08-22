В Краснодаре 22 августа жители более 20 улиц останутся без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 22 августа продолжаются плановые отключения электричества. Рассказываем, какие улицы останутся без света в этот раз

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 22 августа в городе ограничат подачу электричества.

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С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Бершанской, 41-65;
  • 1-й Волгоградский проезд, 3-29;
  • Гастелло, 2-26,1-21, 32, 44-50, 54, 59-65,69,73;
  • Дзержинского, 58, 62, 64;
  • Дорожный переулок, 2-10;
  • Железнодорожная, 23-25;
  • Котовского, 102-106;
  • Красных Партизан, 155, 157,159/1, 161, 161/1-3, 163;
  • Кубанская, 2-60,1-71;
  • Ленинградская, 1-27,2-22, 67-83, 72-92;
  • 2-ой Ленинградский проезд, 5;
  • Монтажников, 1-6;
  • проезд Нестерова, 33-47,34-46;
  • Рашпилевская, 325-327
  • Ростовское шоссе, 52, 60;
  • Селезнева, 144;
  • Стасова, 174, 174/1;
  • Степная, 5, 9, 96;
  • Суворова, 74;
  • Талалихина, 2 пр. 2-32,1-15;
  • Тургенева, 130-134, 136/1, 138/3, 138/4;
  • Ярославского, 1-3,11, 24-44.

Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекордно высокое потребление электроэнергии.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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