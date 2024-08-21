Отели Краснодарского края введут невозвратные тарифы

С марта 2025 года российские гостиницы будут предлагать бронирование номеров по невозвратным тарифам

16 августа «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития сообщил, что российские отели и гостиницы получат право предлагать туристам невозвратные тарифы. Такое бронирование предусматривает полное возмещение затрат. Стоимость возвратного номера может быть ниже стандартного на 10-15%. Отельеры считают, что невозвратные тарифы позволят сделать проживание более доступным. Также инициатива положительно повлияет на загрузку гостиниц.

«Важно, чтобы во избежание спорных ситуаций условия и причины возврата средств по невозвратному тарифу были прозрачными и регламентированными на законодательном уровне как для гостя, так и для отеля. Кроме того, у гостя всегда будет выбор взять более выгодный невозвратный тариф, будучи уверенным в поездке, или возвратный, когда есть сомнения», — пояснили в пресс-службе Cosmos Hotel Group. Генеральный директор сети Azimut Максим Бродовский заявил, что невозвратные тарифы при продаже авиабилетов показали свою эффективность. По его словам, в гостиничном бизнесе сможет выстроиться выгодная форма взаимодействия между отелем и гостем. Второй получит более низкую стоимость за номер, а гостиничный оператор — гарантированное проживание.