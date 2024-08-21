В горах Сочи пройдет первый международный авиационно–туристический форум
13-14 октября на Курорте Красная Поляна пройдет первый международный авиационно-туристический форум «AIRTRAVEL SOCHI 2024: Discover the Southgate to Russia»
Форум проведут управляющая компания аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы «Аэродинамика» совместно с организатором авиационных форумов ООО «АТО Events» при поддержке группы компаний «Мантера».
Мероприятие объединит ведущих представителей авиационно-туристического рынка. Основные события пройдут 13-14 октября в горах Сочи на Курорте Красная Поляна.
Гости форума смогут поучаствовать в тематических конференциях. На них особое внимание уделят потенциалу развития Сочи как всесезонного туристического направления и международного транспортного узла.
Отечественные и зарубежные спикеры из авиационной и туристической отраслей обсудят:
- основные тенденции авиарынка России и особенности развития въездного и выездного туризма;
- сотрудничество авиакомпаний и аэропортов для развития маршрутных сетей;
- практическое взаимодействие иностранных и российских авиаперевозчиков и аэропортов.
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В форуме поучаствуют:
- представители администрации Краснодарского края, Сочи, авиационных властей, руководства российских и иностранных авиакомпаний и аэропортов;
- туроператоры и представители туристического бизнеса из РФ и других стран;
- онлайн-турагентства;
- иностранные, федеральные и региональные СМИ.
Для участников мероприятия организуют обзорные экскурсии по туристическим объектам Сочи.
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«Сочи ежегодно привлекает все больше туристов из России и различных городов мира. Пассажиропоток за последние 5 лет вырос более чем в 2 раза. Сейчас мы работаем с 33 перевозчиками, в том числе с 11 иностранными. Прямые рейсы связывают Сочи с 61 российским и 23 иностранными городами в 16 странах. Мы открыты к сотрудничеству и будем рады познакомить весь мир с курортной столицей России», — отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов.
Зарегистрироваться для участия в форуме и узнать подробную программу мероприятий можно на сайте airtravelsochi.ru.
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