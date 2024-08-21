В горах Сочи пройдет первый международный авиационно–туристический форум

«Сочи ежегодно привлекает все больше туристов из России и различных городов мира. Пассажиропоток за последние 5 лет вырос более чем в 2 раза. Сейчас мы работаем с 33 перевозчиками, в том числе с 11 иностранными. Прямые рейсы связывают Сочи с 61 российским и 23 иностранными городами в 16 странах. Мы открыты к сотрудничеству и будем рады познакомить весь мир с курортной столицей России», — отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов.