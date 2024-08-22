Авито запустит раздел поиска бесплатного временного жилья для жителей Курской области

Жители Курской области смогут найти временное жилье и работу в специальном разделе на Авито

21 августа пресс-служба Авито сообщила о запуске алгоритма для быстрого расселения жителей Курской области. Пользователи сервиса смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Разместить объявление можно в разделе «Аренда недвижимости» — «Могу предоставить жилье бесплатно».

© Скришот из приложения Авито

В ближайшее время на Авито появится специальный раздел для тех, кто ищет временное жилье. Объявления в нем отметят значком #яПомогаю.

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Жители Курска, вынужденно покинувшие свои дома, также смогут найти временную работу по фильтру «Работа с проживанием». Работодатели из Курской области смогут бесплатно публиковать вакансии по самым востребованным в регионе профессиям, согласованным с администрацией региона.

Как сообщили в Авито, команда сервиса уже запустила несколько механик, чтобы помощь могла охватить максимальное число людей. Ранее Авито совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и оказанию помощи поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря.

По данным «Ведомостей», с 11 по 19 августа 2024-го в Российский Красный Крест поступило более 1500 заявок от жителей Курской области на поиск родственников, 100 человек уже нашли. Еще 779 таких обращений принял поисковый отряд «Лиза алерт», 111 из них закрыли со статусом «Найден. Жив». Собеседник издания из Красного Креста отметил, что заявки могли дублироваться.



15 августа в «Лиза алерт» закрыли информацию о поиске людей в приграничных районах, «чтобы оградить родственников пропавших от мошенников».