В Краснодарском крае шестилетней Кате Сойко необходимо кресло-коляска. Как помочь девочке?

Катя родилась с синдромом Дауна. Позже у нее выявили порок сердца — не было межпредсердной перегородки. Девочка перенесла несколько операций, последняя прошла с осложнениями. В итоге пострадал мозг и нервная система, врачи признали, что ничего больше сделать для нее не могут. С тех пор Катя не улыбается, тело сковано спастикой. Ей диагностировали детский церебральный паралич.



«Самые простые навыки даются дочке с трудом. Но мы окружили ее заботой и любовью, находим курсы лечения, регулярно делаем массаж, она занимается плаванием с инструктором», — поделилась мама Кати Ольга Сойко.

Два года назад «Русфонд» помог семье оплатить курс терапии в краснодарском центре реабилитации. Катя стала активнее, спастика снизилась. Однако девочка почти не растет.



От государства Катя также получила коляску для прогулок, но она не подходит ей по росту. Врачи подобрали специализированное кресло-коляску с фиксаторами, подголовником, опорой для ног. В нем девочке будет удобно находиться длительное время.



«У Кати смешанная форма детского церебрального паралича, которая осложняется синдром Дауна, а также другие сопутствующие патологии: состояние после хирургического лечения врожденных пороков сердца, деформация грудной клетки, кифосколиоз. С учетом диагнозов и дефицита веса для улучшения качества жизни девочке необходимо специализированное кресло-коляска. Оно подходит Кате по размерам и техническим характеристикам, поскольку сконструировано специально для детей с неврологическими проблемами и двигательными нарушениями», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

В семье Сойко двое детей, жилье они арендуют. Им сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на кресло-коляску, а за счет государства такая модель не предоставляется. Всего на оплату требуется 237 930 рублей .



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