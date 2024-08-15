Зомби, призраки, маньяки. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 15 августа

Рассказываем, что нового можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара с 15 августа (18+)

Мелодрама «Выбери меня» (16+) рассказывает об Ане и Олеге, которые вот-вот поженятся. Однако родители девушки еще ничего не знают. Невеста боится, что мама не одобрит её выбор, ведь она уже нашла будущего мужа для дочери среди соседей по даче. В итоге девушке предстоит сделать выбор между двумя женихами. Действие драмы «Братья» (18+) начинается в 1948 году. Брошенные матерью двое мальчиков убегают в лес. Семь лет они проводят одни в дикой природе без какой-либо помощи. Десятилетия спустя один из братьев бесследно исчезает.

Фантастический триллер «Беспредельные путешествия во времени» (18+) рассказывает о двух неудачниках, которые на заказ решают выкрасть сумку из заколоченного дома. Вскоре они понимают, что внутри жилища разбросаны аномальные зоны. В криминальном триллере «Мой парень — маньяк» (18+) среди пользователей приложений для знакомств разносится новость, что появился серийный убийца, выбирающий своих жертв онлайн.

В фантастической драме «Тихое место. История М» (18+) планету опустошила пандемия. Восьмилетний Марко живет в лесу вместе со своим параноидальным отцом. Однажды ребенок встречает своего ровесника Мико, который ищет маму. Марко решает помочь новому другу. Вдвоем они выходят из безопасного леса навстречу приключениям. В хорроре «Виселица. Жертва призрака» (18+) студентка Низа решает провести ночь в заброшенном особняке, прозванном домом самоубийц. Она хочет доказать, что сверхъестественного не существует. Низе придется сильно постараться, чтобы не стать очередной жертвой.

В детективном триллере «Остров бессмертных» (18+) мэр деревушки обнаруживает у берега разбитую лодку с младенцем. Посоветовавшись с женой, он решает взять девочку. Айла оказывается наделена особыми способностями. Все жители пользуются её целительным даром, пока она внезапно не теряет его. Теперь местным предстоит решить, сохранить тайну Айлы или показать её врачам на материке. В хорроре «Заклятие Амелии» (18+) Эдвард делает текст ДНК и узнает правду о своей биологической семье. Вместе с невестой Райли он отправляется в Португалию, чтобы познакомиться с братом-близнецом и матерью. Оба ведут уединенный образ жизни в загородном особняке. Пока Эдвард переживает эйфорию, Райли замечает странное поведение его родни.

Аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги» (18+) рассказывает о Сэисиро Наги, который ведет скучную и однообразную жизнь. Одноклассник Рэо Микагэ заметил у парня футбольный потенциал и уговорил его заняться этим видом спорта. Через время Сэисиро приглашают в загадочный проект Blue Lock. Действие черной комедии «Реальные зомби» (18+) происходит в мире, где ходячие мертвецы стали полноправными членами общества. Одни стоят за кассой, другие водят автобусы, некоторые ведут прогноз погоды и снимаются в порнофильмах. Трое любителей легких денег переходят дорогу корпорации, планирующей зомби-апокалипсис. Мультфильм «Ози: Голос джунглей» (6+) рассказывает про обезьяну, которая живёт в заповеднике и в своем блоге знакомит зрителей с местной природой. Однажды героиня узнает, что её родители живы, а джунглям угрожает опасность.