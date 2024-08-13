В Сочи ухудшится погода: на курорте прогнозируют дожди и смерчи над морем

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Мэрия Сочи рассказала о погоде на курорте 14 августа. В городе ожидаются сильные дожди с грозой и ветром

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что утром и днем 14 августа на курорте прогнозируют кратковременные дожди с грозой и ветром до 15-18 м/с. Также на участке Магри-Веселое могут формироваться смерчи над морем.

В Дагестане из-за дождей разрушились мосты и дороги:

В администрации отметили, что пляжи Сочи будут работать по погоде. Решение о возможном запрете купания примут исходя из обстановки в конкретном районе.

Власти порекомендовали жителям и гостям курорта в этот период воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также соблюдать меры безопасности.

В случае ЧС можно набрать: 112.

Напомним, что власти ограничили посещение лесов Краснодарского края до конца августа.

Ранее Юга.ру рассказывали, какая погода будет в Краснодарском крае 14 августа.

Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

Новости

В Краснодарском крае меньше всего зарабатывают дворники, воспитатели и учителя — аналитики
Спрос на курорты Краснодарского края в бархатный сезон 2024 года вырос на 40%
В Сочи ухудшится погода: на курорте прогнозируют дожди и смерчи над морем
Цена по классу обслуживания. РЖД объяснили билеты из Анапы от 80 тыс. рублей
В Новороссийске заметили медведя. Жителей просят не ходить по лесам
В Дагестане из-за дождей разрушились мосты и дороги. Жители одного района чинят их сами

Лента новостей

Согласование графиков и найма сотрудников
Сегодня, 14:51
Согласование графиков и найма сотрудников
Вице-президент «Ростелекома» признался, какие из своих задач он доверил бы искусственному интеллекту
В Дагестане из-за дождей разрушились мосты и дороги
Сегодня, 12:29
В Дагестане из-за дождей разрушились мосты и дороги
Жители одного района чинят их сами
В Новороссийске заметили медведя
Сегодня, 13:32
В Новороссийске заметили медведя
Жителей просят не ходить по лесам

Реклама на сайте