В Сочи ухудшится погода: на курорте прогнозируют дожди и смерчи над морем

Мэрия Сочи рассказала о погоде на курорте 14 августа. В городе ожидаются сильные дожди с грозой и ветром

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что утром и днем 14 августа на курорте прогнозируют кратковременные дожди с грозой и ветром до 15-18 м/с. Также на участке Магри-Веселое могут формироваться смерчи над морем.

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В администрации отметили, что пляжи Сочи будут работать по погоде. Решение о возможном запрете купания примут исходя из обстановки в конкретном районе.



Власти порекомендовали жителям и гостям курорта в этот период воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также соблюдать меры безопасности.



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