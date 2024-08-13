В Сочи ухудшится погода: на курорте прогнозируют дожди и смерчи над морем
Мэрия Сочи рассказала о погоде на курорте 14 августа. В городе ожидаются сильные дожди с грозой и ветром
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что утром и днем 14 августа на курорте прогнозируют кратковременные дожди с грозой и ветром до 15-18 м/с. Также на участке Магри-Веселое могут формироваться смерчи над морем.
В Дагестане из-за дождей разрушились мосты и дороги:
В администрации отметили, что пляжи Сочи будут работать по погоде. Решение о возможном запрете купания примут исходя из обстановки в конкретном районе.
Власти порекомендовали жителям и гостям курорта в этот период воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также соблюдать меры безопасности.
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Напомним, что власти ограничили посещение лесов Краснодарского края до конца августа.
Ранее Юга.ру рассказывали, какая погода будет в Краснодарском крае 14 августа.