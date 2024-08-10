В Краснодарском крае семилетнему Мише Попову необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь мальчику

Миша вовремя начал ходить и заговорил, рос физически активным. Однако он часто болел простудой, которая приводила к отитам. Примерно с трех с половиной лет его мама заметила, что ребенок не всегда реагирует на просьбы. В поликлинике проблем не выявили, и предположили, что это связано с характером мальчика.



В шесть лет после очередного отита Мише диагностировали снижение слуха и посоветовали удалить аденоиды. Врачи уверяли, что это поможет. Мальчику сделали операцию, но лучше слышать он не стал. После сурдолог диагностировал ему двустороннюю тугоухость.



«Чтобы понять речь окружающих, сын переспрашивает, постоянно напрягает слух. В результате он мало общается с ровесниками, жалуется на головную боль и усталость. Первый класс Миша окончил, и важно не отстать от одноклассников в следующем учебном году», — поделилась мама Миша Анастасия Попова.



Мальчику рекомендовали носить слуховые аппараты постоянно. Это позволит ему полноценно слышать, научиться разборчиво говорить и справиться с проблемами в школе — сейчас он не всегда понимает объяснения учителя, и ему сложно писать диктанты.

«У Миши двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-й степени. Мальчику необходимы современные цифровые многоканальные слуховые аппараты средней мощности. Они позволят компенсировать недостаток слуха, Мише станет легче учиться и общаться с окружающими», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



За счет государства аппараты получить нельзя, так как у Миши нет инвалидности, а второй степени тугоухости для ее оформления недостаточно. В семье Поповых четверо детей. Им сложно самостоятельно приобрести слуховые аппараты, денег хватает только на самое необходимое. Всего на оплату требуется 273 393 рубля .



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