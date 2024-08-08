РЖД открыли продажу билетов на ноябрьские праздники

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Российским пассажирам стали доступны билеты на ноябрьские праздники в Сочи, Минводы и Санкт-Петербург в связи с празднованием Дня народного единства

На сайте РЖД появились слоты на ноябрьские праздники. Россияне уже могут прибрести билеты на популярные направления. Напомним, в 2024 году официальный производственный календарь включает в себя выходные со 2 по 4 ноября.

Новая функция РЖД:

В период с 1 по 4 ноября отправиться из Москвы в Сочи можно примерно за 3,5 тыс. рублей в одну сторону. На праздничные даты билет из Санкт-Петрбурга на курорт обойдется от 5 тыс. рублей.

Поездка по маршруту Москва — Минеральные Воды стоит от 3,7 тыс. рублей в одну сторону, а из северной столицы в Ставропольский край — от 4,7 тыс. рублей.

Также на ноябрьских праздниках билеты из Москвы в Петербург в одну сторону обойдутся от 2,6 тыс. рублей. По маршруту Москва — Казань цены стартуют от 1,3 тыс. рублей, из столицы в Нижний Новгород — от 1 тыс. рублей.

Напомним, что билеты на плацкарт в России в 2024 году подорожали на 23%.

Как писали Юга.ру, РЖД разработали и запустили лист ожидания для приобретения и возврата онлайн-билетов. Чаще всего услугой пользуются для покупки слотов в Анапу, Сочи и Новороссийск.

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