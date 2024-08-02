Банк Уралсиб поднял ставки по рублевому вкладу до 20,71% годовых

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер». В связи с ростом ключевой ставки ЦБ РФ автоматически выросла и доходность по вкладу «Комфорт Плюс»

Новые ставки по вкладу «Доход» — от 17,2 до 20,71% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней. Новые клиенты могут получить 19% годовых* с капитализаией при размещении на вкладе от 2 млн до 7 млн рублей включительно на 181 день.

Доходность по вкладу «Комфорт Плюс» выросла до 17 — 17,25% годовых (капитализация не предусмотрена). Процентная ставка привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. С даты изменения Банком России размера ключевой ставки меняется и процентная ставка по вкладу — без пересчета за предыдущие периоды. На вкладе можно разместить от 2 до 300 млн рублей на 91, 181 или 367 дней.

Подробнее о вкладе Уралсиба с плавающей ставкой: узнать

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» достигла 17,4 — 19,1% годовых с капитализацией (в зависимости от срока вклада). На вкладе можно разместить от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно на 91, 181, 367 или 732 дня.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

*Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентную ставку устанавливают только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открывают по стандартными тарифами банка. Срочный вклад «Доход» в российских рублях для новых клиентов можно открыть только в офисах банка.