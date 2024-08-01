В Краснодаре на улице Ставропольской частично ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 2 по 4 августа на улице Ставропольской в Краснодаре введут временное ограничение движение транспорта. Это связано с ремонтом ливневок

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на участке улицы Ставропольской временно ограничат движение транспорта по левой и средней полосам по направлению в центр города. Это связано с ремонтом ливневой канализации.

Схема ограничения движения

Схема ограничения движения

К работам от улицы 2-я Пятилетка до дома Ставропольская, 127 приступят вечером 2 августа. Завершить их планируют 4 августа.

«Специалисты выявили дефект трубопровода диаметром 500 миллиметров. Ливневые сети в этом месте старые и требуют замены. Так мы исключим аварийные ситуации», — рассказали в центре мониторинга дорожного движения и транспорта.

Власти попросили жителей и гостей Краснодара заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Напомним, что в Краснодаре вечером 1 августа изменится движение шести трамваев.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей до 10 августа изменят схему движения общественного транспорта.

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