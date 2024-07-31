В Краснодарском крае Константину Бондареву нужна дорогостоящая реабилитация. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из Краснодарского края на курс реабилитации
Константин родился раньше срока, и пять дней был подключен к аппарату ИВЛ. После еще месяц его выхаживали врачи. К пяти месяцам мальчик пытался следить за игрушками, удерживать голову, лежа на животе, и даже садиться. Потом его состояние ухудшилось: он стал часто срыгивать, вздрагивать, плохо спать. В восемь месяцев ему диагностировали симптоматическую эпилепсию.
«Реабилитацию запретили, стали подбирать противосудорожную терапию. От лекарств Костя стал заторможенным, много спал и перестал развиваться — слабо удерживал голову, совсем не улыбался. Только к шести годам удалось подобрать антиконвульсант, купировать приступы и снова начать лечение. Но из-за спастики произошел подвывих левого тазобедренного сустава, у сына перестали разгибаться колени, занятия опять пришлось отложить», — поделилась мама Константина Антонина Бондарева.
После трех операций на суставах и лечения в таганрогском реабилитационном центре, которое помогли оплатить благотворители, мальчик начал стоять с поддержкой, мышечный тонус заметно снизился.
«У Кости детский церебральный паралич, структурная эпилепсия (в ремиссии), состояние после операции на левом тазобедренном суставе. Тонус мышц повышен. Мальчик может самостоятельно переворачиваться с живота на спину, сидеть у опоры, но не стоит. Цели предстоящего курса реабилитации — уменьшить мышечную спастику, укрепить мышцы спины, научить общаться, используя альтернативные методы коммуникации», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» (Ростовская область) Людмила Чёрикова.
В центре Константина готовы принять, чтобы улучшить его состояние. Мама воспитывает мальчика одна, а живут они на социальные пособия. Им сложно самостоятельно оплатить курс реабилитации. Всего требуется 181 280 рублей.
Как ему помочь?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Кости Бондарева);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать его можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кости Бондарева. Без НДС.
Напомним, что в 2018 году Юга.ру поговорили с основательницей фонда «АНАСТАСИЯ», который помогает детям с ДЦП. Она рассказала, как устроена работа благотворительных фондов, как они обеспечивают свое существование и что мотивирует людей заниматься благотворительностью.
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