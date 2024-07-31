В Краснодарском крае Константину Бондареву нужна дорогостоящая реабилитация. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото Константина Бондарева, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Константина Бондарева, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из Краснодарского края на курс реабилитации

Константин родился раньше срока, и пять дней был подключен к аппарату ИВЛ. После еще месяц его выхаживали врачи. К пяти месяцам мальчик пытался следить за игрушками, удерживать голову, лежа на животе, и даже садиться. Потом его состояние ухудшилось: он стал часто срыгивать, вздрагивать, плохо спать. В восемь месяцев ему диагностировали симптоматическую эпилепсию.

«Реабилитацию запретили, стали подбирать противосудорожную терапию. От лекарств Костя стал заторможенным, много спал и перестал развиваться — слабо удерживал голову, совсем не улыбался. Только к шести годам удалось подобрать антиконвульсант, купировать приступы и снова начать лечение. Но из-за спастики произошел подвывих левого тазобедренного сустава, у сына перестали разгибаться колени, занятия опять пришлось отложить», — поделилась мама Константина Антонина Бондарева.

После трех операций на суставах и  лечения в таганрогском реабилитационном центре, которое помогли оплатить благотворители, мальчик начал стоять с поддержкой, мышечный тонус заметно снизился.

«У Кости детский церебральный паралич, структурная эпилепсия (в ремиссии), состояние после операции на левом тазобедренном суставе. Тонус мышц повышен. Мальчик может самостоятельно переворачиваться с живота на спину, сидеть у опоры, но не стоит. Цели предстоящего курса реабилитации — уменьшить мышечную спастику, укрепить мышцы спины, научить общаться, используя альтернативные методы коммуникации», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» (Ростовская область) Людмила Чёрикова.

В центре Константина готовы принять, чтобы улучшить его состояние. Мама воспитывает мальчика одна, а живут они на социальные пособия. Им сложно самостоятельно оплатить курс реабилитации. Всего требуется 181 280 рублей.

Как ему помочь?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Кости Бондарева);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать его можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кости Бондарева. Без НДС.

Напомним, что в 2018 году Юга.ру поговорили с основательницей фонда «АНАСТАСИЯ», который помогает детям с ДЦП. Она рассказала, как устроена работа благотворительных фондов, как они обеспечивают свое существование и что мотивирует людей заниматься благотворительностью.

Ранее Юга.ру писали, как живут в Анапе подросток с ДЦП и ее приемная мама.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Медицина Русфонд

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