В Краснодарском крае Константину Бондареву нужна дорогостоящая реабилитация. Как ему помочь?

Константин родился раньше срока, и пять дней был подключен к аппарату ИВЛ. После еще месяц его выхаживали врачи. К пяти месяцам мальчик пытался следить за игрушками, удерживать голову, лежа на животе, и даже садиться. Потом его состояние ухудшилось: он стал часто срыгивать, вздрагивать, плохо спать. В восемь месяцев ему диагностировали симптоматическую эпилепсию.



«Реабилитацию запретили, стали подбирать противосудорожную терапию. От лекарств Костя стал заторможенным, много спал и перестал развиваться — слабо удерживал голову, совсем не улыбался. Только к шести годам удалось подобрать антиконвульсант, купировать приступы и снова начать лечение. Но из-за спастики произошел подвывих левого тазобедренного сустава, у сына перестали разгибаться колени, занятия опять пришлось отложить», — поделилась мама Константина Антонина Бондарева.



После трех операций на суставах и лечения в таганрогском реабилитационном центре, которое помогли оплатить благотворители, мальчик начал стоять с поддержкой, мышечный тонус заметно снизился.

«У Кости детский церебральный паралич, структурная эпилепсия (в ремиссии), состояние после операции на левом тазобедренном суставе. Тонус мышц повышен. Мальчик может самостоятельно переворачиваться с живота на спину, сидеть у опоры, но не стоит. Цели предстоящего курса реабилитации — уменьшить мышечную спастику, укрепить мышцы спины, научить общаться, используя альтернативные методы коммуникации», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» (Ростовская область) Людмила Чёрикова.



В центре Константина готовы принять, чтобы улучшить его состояние. Мама воспитывает мальчика одна, а живут они на социальные пособия. Им сложно самостоятельно оплатить курс реабилитации. Всего требуется 181 280 рублей .



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