В Краснодаре 1 августа изменится движение шести трамваев

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вечером 1 августа в Краснодаре временно изменится время отправления трамвайных маршрутов № 1, 6, 7, 8, 20, 22

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вечером 1 августа изменится движение шести трамваев. Это связано с ремонтом путей на улице Дмитриевская Дамба.

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Трамваи №6 будут отправляться:

  • из Юбилейного микрорайона в 21:45 (по расписанию);
  • от улицы Димитрова в 21:32.

Трамваи №7 отправятся:

  • от Западного депо в 21:55 (по расписанию);
  • от улицы Димитрова в 21:45.

После 22:10 трамваи этих маршрутов будут следовать от улицы Димитрова в сторону Юбилейного микрорайона и Западного депо по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и Горького.

Трамваи №22 будут ходить:

  • от улицы Димитрова в 21:38 (по расписанию);
  • от улицы Петра Метальникова в 21:59.

Рейс трамвая №22 в 22:38 от улицы Петра Метальникова проследует до Димитрова по улицам Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.

На трамвайных маршрутах № 1, 8, 20 изменения коснутся только последних рейсов, направляющихся после 22:30 в Восточное депо. Вагоны от конечных остановок «улица Декабристов» и «улица Петра Метальникова» проследуют в депо по Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.

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Краснодар КТТУ Общественный транспорт Ремонт транспорта Трамвай Транспорт

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