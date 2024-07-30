В Краснодаре 1 августа изменится движение шести трамваев
Вечером 1 августа в Краснодаре временно изменится время отправления трамвайных маршрутов № 1, 6, 7, 8, 20, 22
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вечером 1 августа изменится движение шести трамваев. Это связано с ремонтом путей на улице Дмитриевская Дамба.
Трамваи №6 будут отправляться:
- из Юбилейного микрорайона в 21:45 (по расписанию);
- от улицы Димитрова в 21:32.
Трамваи №7 отправятся:
- от Западного депо в 21:55 (по расписанию);
- от улицы Димитрова в 21:45.
После 22:10 трамваи этих маршрутов будут следовать от улицы Димитрова в сторону Юбилейного микрорайона и Западного депо по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и Горького.
Трамваи №22 будут ходить:
- от улицы Димитрова в 21:38 (по расписанию);
- от улицы Петра Метальникова в 21:59.
Рейс трамвая №22 в 22:38 от улицы Петра Метальникова проследует до Димитрова по улицам Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.
На трамвайных маршрутах № 1, 8, 20 изменения коснутся только последних рейсов, направляющихся после 22:30 в Восточное депо. Вагоны от конечных остановок «улица Декабристов» и «улица Петра Метальникова» проследуют в депо по Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.
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