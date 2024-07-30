В ночь с 30 на 31 июля власти Новороссийска перекроют въезд и выезд из города

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Новороссийска рассказала об ограничениях движения всех видов транспорта по Анапскому шоссе

Пресс-служба мэрии Новороссийска предупредила об ограничениях движения по Анапскому шоссе в районе АЗС «Лукойл» (13 микрорайон). Запрет коснется всех видов транспорта. Дорогу перекроют с 22:00 часов 30 июля до 04:00 утра 31 июля.

Альтернативный маршрут

Альтернативный маршрут

Власти Новороссийска попросили жителей использовать альтернативный маршрут. Выехать из города можно будет по улицам Видова, Горького, Чапаева и Борисовская. Для въезда рекомендуют использовать те же улицы и далее следовать по Луначарского.

С чем именно связано данное ограничение в администрации не уточнили.

Напомним, что в Краснодаре по улице Постовой до конца лета ограничили проезд.

Как писали Юга.ру, на перекрестке напротив краснодарского «Баскет-холла» запретят останавливаться автомобилям.

Автомобили Дороги Новороссийск Транспорт

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