В ночь с 30 на 31 июля власти Новороссийска перекроют въезд и выезд из города

Мэрия Новороссийска рассказала об ограничениях движения всех видов транспорта по Анапскому шоссе

Пресс-служба мэрии Новороссийска предупредила об ограничениях движения по Анапскому шоссе в районе АЗС «Лукойл» (13 микрорайон). Запрет коснется всех видов транспорта. Дорогу перекроют с 22:00 часов 30 июля до 04:00 утра 31 июля.

Власти Новороссийска попросили жителей использовать альтернативный маршрут. Выехать из города можно будет по улицам Видова, Горького, Чапаева и Борисовская. Для въезда рекомендуют использовать те же улицы и далее следовать по Луначарского.

С чем именно связано данное ограничение в администрации не уточнили.