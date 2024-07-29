Центр и Черемушки: какие улицы Краснодара 29 июля останутся без воды и света?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Дежурно-диспетчерская служба Краснодара опубликовала список адресов, где 29 июля не будет света и воды

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 29 июля с 09:00 до 17:00 в городе снова планово ограничат подачу электричества. Света не будет на улицах:

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  • Селезнева;
  • Димитрова;
  • Центральная;
  • Ушакова;
  • Бургасская;
  • Айвазовского;
  • Карасунская;
  • Рашпилевская;
  • Красная;
  • Воровского.

Также 29 июля с 08:00 до 12:00 не будет воды по адресам:

  • улица Карла Маркса,14;
  • улица Тургенева,17;
  • улица Буденного, 2.

А в период с 09:00 до 16:00 отключат водоснабжение в поселке Северном по улицам:

  • Щедрая, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19;
  • Зарничная;
  • Лозовая;
  • Приймак;
  • Моросина.

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Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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