Центр и Черемушки: какие улицы Краснодара 29 июля останутся без воды и света?

Дежурно-диспетчерская служба Краснодара опубликовала список адресов, где 29 июля не будет света и воды

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что 29 июля с 09:00 до 17:00 в городе снова планово ограничат подачу электричества. Света не будет на улицах:

Селезнева;

Димитрова;

Центральная;

Ушакова;

Бургасская;

Айвазовского;

Карасунская;

Рашпилевская;

Красная;

Воровского.

Также 29 июля с 08:00 до 12:00 не будет воды по адресам:

улица Карла Маркса,14;

улица Тургенева,17;

улица Буденного, 2.

А в период с 09:00 до 16:00 отключат водоснабжение в поселке Северном по улицам: