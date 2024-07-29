Центр и Черемушки: какие улицы Краснодара 29 июля останутся без воды и света?
Дежурно-диспетчерская служба Краснодара опубликовала список адресов, где 29 июля не будет света и воды
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 29 июля с 09:00 до 17:00 в городе снова планово ограничат подачу электричества. Света не будет на улицах:
- Селезнева;
- Димитрова;
- Центральная;
- Ушакова;
- Бургасская;
- Айвазовского;
- Карасунская;
- Рашпилевская;
- Красная;
- Воровского.
Также 29 июля с 08:00 до 12:00 не будет воды по адресам:
- улица Карла Маркса,14;
- улица Тургенева,17;
- улица Буденного, 2.
А в период с 09:00 до 16:00 отключат водоснабжение в поселке Северном по улицам:
- Щедрая, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19;
- Зарничная;
- Лозовая;
- Приймак;
- Моросина.
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