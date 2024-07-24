Под Новороссийском оборудуют новый пляж с бунгало и шезлонгами
Новая пляжная зона появится в Абрау-Дюрсо. Мэр Новороссийска показал, как она будет выглядеть
24 июля пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила о скором открытии нового пляжа. Он появится в Абрау-Дюрсо рядом с базами отдыха «Лиманчик» и «Звездный».
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По данным администрации, пляжная территория станет 27-й по счету зоной отдыха у моря в Новороссийске.
«Комфортабельная современная зона отдыха с бунгало, шезлонгами и дорожками обустраивается центром винного туризма «Абрау-Дюрсо» в соответствии со всеми требованиями безопасности», — рассказал глава города Андрей Кравченко.
Напомним, что на пляжах Новороссийска предлагают зарплату до 200 тыс. рублей в месяц.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей 1 июля открыли городской пляж. Узнать, как он выглядит и чем недовольны жители, можно здесь.