Под Новороссийском оборудуют новый пляж с бунгало и шезлонгами

Новая пляжная зона появится в Абрау-Дюрсо. Мэр Новороссийска показал, как она будет выглядеть

24 июля пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила о скором открытии нового пляжа. Он появится в Абрау-Дюрсо рядом с базами отдыха «Лиманчик» и «Звездный».

По данным администрации, пляжная территория станет 27-й по счету зоной отдыха у моря в Новороссийске.



«Комфортабельная современная зона отдыха с бунгало, шезлонгами и дорожками обустраивается центром винного туризма «Абрау-Дюрсо» в соответствии со всеми требованиями безопасности», — рассказал глава города Андрей Кравченко.