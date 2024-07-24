На ж/д вокзале Горячего Ключа к 2030 году планируют добавить еще одну платформу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Горячего Ключа рассказали о благоустройстве железнодорожного вокзала

24 июля пресс-служба администрации Горячего Ключа сообщила, что к 2026 году на ж/д вокзале города планируют реконструировать внутренний павильон. К 2030 году хотят отремонтировать платформу и добавить ещё одну.

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«Наш вокзал — это ворота к Черноморскому побережью, и уже сейчас он выглядит, мягко говоря, абсолютно не конкурентно. Внимания требует не только здание, но и прилегающая территория», — рассказали в администрации.

Также сейчас ведут переговоры с потенциальным инвестором, чтобы благоустроить участок от виадука на трассе М-4 «Дон» до вокзала.

Власти отметили, что объект находится в ведомстве РЖД, поэтому самостоятельно они не имеют права проводить там работы.

Напомним, что РЖД запустили лист ожидания для приобретения и возврата онлайн-билетов. Чаще всего услугой пользуются для покупки билетов в Анапу, Сочи и Новороссийск.

Как писали Юга.ру, РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею.

Благоустройство Горячий Ключ Железная дорога Поезда РЖД Транспорт

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На ж/д вокзале Горячего Ключа к 2030 году планируют добавить еще одну платформу
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