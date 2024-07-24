На ж/д вокзале Горячего Ключа к 2030 году планируют добавить еще одну платформу

24 июля пресс-служба администрации Горячего Ключа сообщила , что к 2026 году на ж/д вокзале города планируют реконструировать внутренний павильон. К 2030 году хотят отремонтировать платформу и добавить ещё одну.

«Наш вокзал — это ворота к Черноморскому побережью, и уже сейчас он выглядит, мягко говоря, абсолютно не конкурентно. Внимания требует не только здание, но и прилегающая территория», — рассказали в администрации.



Также сейчас ведут переговоры с потенциальным инвестором, чтобы благоустроить участок от виадука на трассе М-4 «Дон» до вокзала.



Власти отметили, что объект находится в ведомстве РЖД, поэтому самостоятельно они не имеют права проводить там работы.