Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с дождей и гроз

«ЕДДС Краснодар» сообщил , что с 22 по 24 июля местами на Кубани и в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-23 м/с. В регионе действует экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, температура воздуха в Краснодаре в понедельник, 22 июля, днем 34-36 °С. Во вторник, 23 июля, в городе 30-32 °С.



Температура воздуха в Краснодарском крае ночью 22 и 23 июля 20-25 °С, местами в юго-восточных предгорных районах 15-20 °С. Днем в регионе 22 июля 32-37 °С, а 23 июля 29-34 °С. В горах ночью 12-17 °С, днем 21-26 °С.



На Черноморском побережье ночью 22 и 23 июля 21-26 °С. Днем в понедельник, 22 июля, 30-35 °С, а во вторник 28-33 °С.