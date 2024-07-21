Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений

Краснодарский край

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  • Порт в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Порт в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Власти Новороссийска предупредили жителей об учениях со стрельбой в акватории морского порта

Пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что 22 июля военно-морская база города проведет учения в акватории порта. Они пройдут в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

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«В ходе проведения учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани», — уточнили в администрации Новороссийска.

Жителей попросили соблюдать спокойствие и следить за сообщениями СМИ.

Напомним, что в конце июня 2024 года депутат Госдумы предложил закрыть пляжи Краснодарского края и Севастополя рядом с военными и стратегическими объектами. Власти Севастополя отреагировали на это и порекомендовали туристам отказаться от посещения некоторых морских зон отдыха. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пока не прокомментировал предложение закрыть пляжи.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи хочет построить бомбоубежище на 600 человек. В мирное время укрытие будут использовать как подземную парковку.

Новороссийск Стрельба Учения Черное море

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