Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений

Власти Новороссийска предупредили жителей об учениях со стрельбой в акватории морского порта

Пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что 22 июля военно-морская база города проведет учения в акватории порта. Они пройдут в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

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«В ходе проведения учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани», — уточнили в администрации Новороссийска.



Жителей попросили соблюдать спокойствие и следить за сообщениями СМИ.